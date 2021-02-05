Зеленський записав звернення російською та прокоментував закриття каналів Медведчука

Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців російською мовою, в якій пояснив, чому рішенням РНБО заблокували телеканали Віктора Медведчука.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Хочу це зробити російською мовою. Не випадково. Російською мовою, особливо останнім часом, вливали в вуха нескінченні потоки брехні. І розвінчувати цю брехню російською мовою – я буду правдою російською мовою".

Мовою, яку, на думку однієї партії та однієї країни у нас сильно утискають. Мовою, якою розмовляють багато наших військових на передовій, захисників. Захисників від "захисників" тієї самої російської мови, яку в нас так сильно утискають. Так сильно утискають, що треба приїжджати до нас на танках.

Одразу ж перепрошую в тих, кого це обурить. Просто мені дуже хочеться, щоб мене чітко почула саме та частина людей, яка, з огляду на різні обставини, ставиться до української мови насторожено та наївно вірить у те, що якщо "по телику й російською", то це неодмінно правда...

...Що ж ми з вами маємо в підсумку – нахабну, цинічну і небезпечну брехню, такий ось тріо. Дуже нагадує тріо каналів, які припинили своє мовлення в Україні. Ви знаєте, що рішенням РНБО до власника каналів 112, NewsOne і ZIK були застосовані санкції. Подія гучна, потужна, обговорення бурхливе, думок безліч, ніби все просто, але водночас дуже складно.

Якщо навіть я, людина, яку часто просили, раніше, це не говорити, це не жартувати, це не згадувати, забороняли концерти, забороняли фільми, забороняли серіали, яка ненавидить цензуру і знає, що таке захищати свободу слова... І якщо при цьому я прийняв таке рішення, то значить там були вагомі залізобетонні причини.

Якщо хтось забув – Росія анексувала у нас Крим. І частина нашої території сьогодні окупована, впевнений, що тимчасово. І всі ті, для кого бізнес із цими територіями є нормою, ті, для кого підтримувати зв'язки з незаконними формуваннями й псевдоструктурами на цих територіях є нормою, – всі вони створюють загрозу нашій країні. А значить, країна буде з ними боротися. І це теж є нормою. І як президент я зобов'язаний і буду діяти будь-якими доступними мені законними способами для нейтралізації подібних загроз. Зокрема за допомогою санкцій

З 2014 року у нас йде війна. З того ж року у нас діє закон про санкції. На підставі закону і даних СБУ, які в силу зрозумілих причин поки не можуть бути розголошені, РНБО вирішила застосувати санкції до власників каналу 112, ZIK і NewsOne. І це головна причина припинення мовлення, а не якась там критика мене, як президента.

Трійка цих телеканалів утримувала говорючу армію, яка дуже професійно вас дурила і зомбувала.

Наприклад, переконували, що влада відібрала у народу землю, але мовчали про те, хто вкрав тисячі гектарів вашої землі, коли діяв фальшивий мораторій.

Переконували, що влада влаштувала тарифний геноцид, але мовчали про те, що Облгази та Обленерго, що впливають на тарифи в регіонах, не безпосередньо, але належать депутатам однієї відомої партії. З гарною назвою, дуже гарною, як тост - "За життя". Правда, не за ваше, а за їхнє.

Заробляючи завдяки війні, вони переконували, що ніякої війни насправді немає. Точніше, є, але вона громадянська. Ні, не в сенсі, що воюють громадяни України й Росії, а що це наш внутрішній конфлікт, сварка, маленький "міжсобойчик".

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