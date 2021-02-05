Данілов: Офіційно середня зарплата на каналах Медведчука складала 5 тисяч гривень
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов показав звіти щодо заблокованих через санкції телеканалів "112 Україна", ZIK та NewsOne.
Джерело: Данілов у ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"
Пряма мова Данілова: "Ми працюємо з фактами, ми працюємо з документами і не можемо працювати з емоціями. Те, що стосується півтори тисячі людей, про яких роблять заяви, що вони втратили роботу… З кожного підприємства, які знаходяться під санкціями, вони моніторяться.
Відповідно, я можу сказати: підприємство "ТВ вибір" у 2020 році кількість працюючих – одна людина, "Новий формат" - одна людина, "Оріанта" - одна людина, "Телекомпанія "112-ТВ" - 33 людини, "Партнер ТВ" - одна людина, "Лідер ТВ" - одна людина.
У нас є середня заробітна платня у цих компаніях, я можу сказати, що це бідні люди. Середня заробітна платня складає 5 тисяч гривень.
Це ті звіти, які має РНБО, коли ми готувалися до усіх процедур щодо компаній пана Козака".
Деталі: Данілов розповів, що президент Володимир Зеленський запропонував працевлаштувати звільнених людей із закритих телеканалів і навіть збільшити їм зарплатню на 20-25%.
Чому це важливо: Представники "Опозиційної платформи - За життя" та колеги власників телеканалів повідомляють, що через санкції із телеканалів звільнили "півтори тисячі журналістів".
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Передісторія:
- 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума російського президента Володимира Путіна Віктора Медведчука "112 Україна", NewsOne, ZIK.
- За даними ЗМІ, підставою для санкцій проти Козака та пов'язаних із ним юросіб стало розслідування спецслужб, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.
- Медіахолдинг Медведчука "Новости" заявив про "політичну розправу над неугодними ЗМІ". Телеканали планують боротися за своє право бути в ефірі.