Данілов впевнений, що санкції продовжаться, в тому числі й проти нардепів

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов запевнив, що відомство Рада національної безпеки і оборони України буде продовжувати роботу з введення санкцій, які введуть і щодо нардепів парламенту.

Джерело: Данілов у ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова Данілова: "Я впевнений, що найближчим часом санкції будуть продовжуватися проти певної категорії осіб - і фізичних, і юридичних. Більше того, я можу з упевненістю сказати, що там буде низка депутатів, які засідають сьогодні у Верховній Раді". У нас більш ніж достатньо документів, щоб це впровадити.

Якщо хтось вважає, що це одноразова акція – то ви глибоко помиляєтеся".

Деталі: Він запевнив, що усі причетні до цієї справи "нестимуть відповідальність, в тому числі й кримінальну.

Данілов наголосив, що з 2017 року 1228 громадян України знаходяться під санкціями держави.

Чому це важливо: Пропагандисти та Росія апелює до того, що указ щодо санкцій проти громадянина України – неконституційний.

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