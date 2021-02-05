Данілов впевнений, що санкції продовжаться, в тому числі й проти нардепів
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов запевнив, що відомство Рада національної безпеки і оборони України буде продовжувати роботу з введення санкцій, які введуть і щодо нардепів парламенту.
Джерело: Данілов у ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"
Пряма мова Данілова: "Я впевнений, що найближчим часом санкції будуть продовжуватися проти певної категорії осіб - і фізичних, і юридичних. Більше того, я можу з упевненістю сказати, що там буде низка депутатів, які засідають сьогодні у Верховній Раді". У нас більш ніж достатньо документів, щоб це впровадити.
Якщо хтось вважає, що це одноразова акція – то ви глибоко помиляєтеся".
Деталі: Він запевнив, що усі причетні до цієї справи "нестимуть відповідальність, в тому числі й кримінальну.
Данілов наголосив, що з 2017 року 1228 громадян України знаходяться під санкціями держави.
Чому це важливо: Пропагандисти та Росія апелює до того, що указ щодо санкцій проти громадянина України – неконституційний.
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Передісторія:
- 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума російського президента Володимира Путіна Віктора Медведчука "112 Україна", NewsOne, ZIK.
- За даними ЗМІ, підставою для санкцій проти Козака та пов'язаних із ним юросіб стало розслідування спецслужб, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.