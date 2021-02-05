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Мінреінтеграції пропонує іншим країнам фінансово підтримати телеканал ATR

П'ятниця, 5 лютого 2021, 23:24

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України звернулось до інших країн по допомогу кримськотатарському телеканалу ATR, на який у держави немає фінансування. 

Джерело: віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в інтерв’ю "Укрінформ

Пряма мова: "Питання до нової редакції закону про бюджет. Адже в минулі роки був прямий запис про фінансування приватної компанії "Атлант-Ф", яка є власником каналу ATR, а цього року такого запису немає.

Я вже підписав та надіслав на адресу низки країн власне звернення з проханням розглянути можливість фінансової підтримки ATR. Направляємо відповідні листи до посольств". 

Деталі: За словами міністра, у бюджеті на фінансування всіх ЗМІ, які мовлять на окупованих територіях, виділяється 50 млн гривень. Ці кошти розподіляються на конкурсних засадах.  

Водночас Резніков впевнений, що ATR як єдиний кримськотатарський канал переможе та отримає значну частину коштів. Проте на ці кошти також претендують Радіо "Крим. Реалії", Громадське радіо, Чорноморська ТРК, Вільне радіо, ТРК "Донбас онлайн" та низка ЗМІ, що здійснюють мовлення на тимчасово окуповані території Донеччини й Луганщини та Криму.

Ідею звернутись до міжнародних партнерів щодо допомоги кримськотатарському каналу під час розмови із Резніковим висловила віцемаршалкок польського Сейму Малгожата Госевська у розмові із українським міністром. 

Що передувало: Кримськотатарський телеканал ATR заявив, що знову не може отримати фінансування з держбюджету через внутрішнє розпорядження Міністерства реінтеграції окупованих територій.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗМІмедіакримські татари
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