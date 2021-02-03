ATR заявив про згортання фінансування, а в міністерстві кажуть, що змінили схему

Кримськотатарський телеканал ATR заявляє, що знову не може отримати фінансування з держбюджету через внутрішнє розпорядження Міністерства реінтеграції окупованих територій.

Джерело: АТR з посиланням на гендиректора каналу Ленура Іслямова, сайт Мінреінтеграції

Пряма мова Іслямова: "Сьогоднішні стрес-тести, які робить влада, – це пряма дискримінація кримських татар. Ми стоїмо поза конкурсами всіх, ми – телеканал корінного народу, тому коли нам говорять, що ви в чергу станьте, і таких як ви багато, це відразу означає, що нас позбавляють політичного статусу".

Деталі: За його словами, кошти у бюджеті є, їх телеканал мав отримати як пряму підтримку. Але міністр Олексій Резніков змінив їхнє призначення на послуги. Відтепер ATR має взяти участь у тендері, однак, коли він буде, невідомо.

За словами Іслямова, Резніков на зустрічі з ним повідомив, що на розробку тендера їм потрібно півроку, а потім ще два місяці – на сам конкурс.

У Мінреінтеграції у свою чергу заявили, що у 2021 році підтримають більшу кількісті мовників на тимчасово окуповані території Донбасу і Крим – на це передбачено майже 50 млн грн.

У міністерстві пояснили, що для ефективного використання ресурсів, збільшення кількості мовників та забезпечення їхньої стабільної роботи вирішили вдосконалити механізм фінансування, яке надаватиметься за "абсолютно прозорою процедурою".

Пряма мова заступника міністра Ігоря Яременка: "В основі підходу – прозорий механізм розподілу коштів на конкурентних засадах, як це передбачено законодавством. Ми пропонуємо розподілити ресурси на кілька лотів, зокрема, мовлення кримськотатарською мовою на Крим, мовлення українською мовою на Крим, мовлення на тимчасово окуповані райони Донеччини і Луганщини".

Деталі: За його словами, станом на початок лютого до міністерства надійшли звернення про допомогу від 14 мовників.

Яременко додав, що у 2021 році на програму мовлення на ТОТ міністерство отримало у 2,5 рази менше грошей, ніж просило, спираючись на пропозиції мовників та оцінку реальних потреб.

За словами заступника міністра, "ці кошти не призначені конкретному мовнику".

Яременко заявив, що розуміє важливість підтримки каналу ATR, але "так само потребують підтримки інші канали, які були змушені виїхати з тимчасово окупованого Криму і ОРДЛО".

За його словами, наразі у міністерстві працюють, щоб якомога швидше запустити прозорий механізм використання коштів, а також над тим, щоб обсяг державної підтримки мовників збільшився.