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Фігуранти санкції РНБО могли поставляти паливо в ОРДЛО – Аваков

Субота, 6 лютого 2021, 00:56

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що є у правоохоронців є підстави стверджувати що фігуранти нещодавно запроваджених санкції РНБО могли поставляти паливо на окуповані території Донецької та Луганської областей. У санкційному списку представлені компанії нардепа та власника телеканалів Тараса Козака, який близький до кума Путіна Віктора Медведчука. 

Джерело: Аваков в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" 

Пряма мова: "Де десятки мільйонів, які "чорним налом" їм (працівникам санкційних телеканалів – УП) роздали, звідки вони? І нам зрозуміло, звідки вони. І я бачив ряд секретних матеріалів, про які не можу говорити. Я бачив матеріали слідства, я їх знаю, частина матеріалів розслідувало МВС України. 

За цими матеріалами стає зрозуміло, що ряд представників наших громадян мають "чорну касу", яку заробляють на воєнній ситуації і цими грошима, в тому числі, фінансують пропагандистську діяльність...

А у нас є підстави вважати, що ряд фігурантів мали (відношення до поставок палива бойовикам  – УП).

Деталі: Аваков додав, що в такому випадку Україна має право захищатись за допомогою запровадження санкцій. Останні не скасовують кримінальний процес і судовий розгляд справи. 

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Передісторія:

  • 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума російського президента Володимира Путіна Віктора Медведчука "112 Україна", NewsOne, ZIK.
  • За даними ЗМІ, підставою для санкцій проти Козака та пов'язаних із ним юросіб стало розслідування спецслужб, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: АваковсанкціїРНБООРДЛО


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