Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що є у правоохоронців є підстави стверджувати що фігуранти нещодавно запроваджених санкції РНБО могли поставляти паливо на окуповані території Донецької та Луганської областей. У санкційному списку представлені компанії нардепа та власника телеканалів Тараса Козака, який близький до кума Путіна Віктора Медведчука.

Джерело: Аваков в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова: "Де десятки мільйонів, які "чорним налом" їм (працівникам санкційних телеканалів – УП) роздали, звідки вони? І нам зрозуміло, звідки вони. І я бачив ряд секретних матеріалів, про які не можу говорити. Я бачив матеріали слідства, я їх знаю, частина матеріалів розслідувало МВС України.

За цими матеріалами стає зрозуміло, що ряд представників наших громадян мають "чорну касу", яку заробляють на воєнній ситуації і цими грошима, в тому числі, фінансують пропагандистську діяльність...

А у нас є підстави вважати, що ряд фігурантів мали (відношення до поставок палива бойовикам – УП).

Деталі: Аваков додав, що в такому випадку Україна має право захищатись за допомогою запровадження санкцій. Останні не скасовують кримінальний процес і судовий розгляд справи.

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