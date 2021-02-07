Військовий переворот у М’янмі: "влада" заблокувала Instagram Twitter та Facebook

Військові, які прийшли до влади у М'янмі в результаті перевороту, розпорядилися заблокувати на території країни соцмережі Instagram Twitter та Facebook на невизначений термін.

Джерело: BBC

Деталі: Один з найбільших провайдерів у М'янмі - норвезька компанія Telenor - підтвердила, що отримала від військових вказівку закрити доступ до соціальних мереж на невизначений термін.

Провайдер зазначив, що вважає такий крок надмірним і таким, що порушує права людини, тож доніс цю точку зору до військових.

Самі військові ситуацію поки офіційно не прокоментували ситуацію. AFP з посиланням на документ, справжність якого не підтверджена, повідомляє, що рішення про блокування обґрунтовано смутою, яку нібито вносять в суспільство ці сервіси.

Раніше "заради забезпечення стабільності" в країні заблокували Facebook.

Що передувало: 1 лютого військові захопили владу у М’янмі та затримали лідерку країни, лауреатку Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі та інших лідерів держави.

Нагадаємо: У листопаді минулого року у М’янмі (колишня Бірма) відбулись вибори. На них перемогла партія Аун Сан Су Чжі "Національна ліга за демократію". З того часу військові не визнавали їх результати.