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У М'янмі десятки тисяч людей протестують проти військового перевороту

Неділя, 7 лютого 2021, 11:26
У М'янмі десятки тисяч людей протестують проти військового перевороту

У неділю десятки тисяч людей вийшли на акції протесту у містах М'янми. Вони виступають проти військового перевороту, що стався в країні 1 лютого.  

Джерело: Reuters

Деталі: У найбільшому місті країни Янгоні на вулиці другий день поспіль виходять десятки тисяч людей.

Протестувальники скандують гасла проти військової диктатури і вимагають демократизації країни.

Багато хто з учасників мітингів одягнуті у червоні сорочки, вони розмахують червоними прапорами політичної партії "Національна ліга за демократію" (NLD),  яку очолює лауреатка Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі, що до перевороту була фактичною очільницею уряду.

 

Люди вимагають звільнити арештовану військовими Аун Сан Су Чжі.

 

Протести у неділю проходять на тлі блокування військовими доступу до інтернету.

Що передувало: 1 лютого військові захопили владу у М’янмі та затримали лідерку країни, лауреатку Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі та інших лідерів держави.

Нагадаємо: У листопаді минулого року у М’янмі (колишня Бірма) відбулись вибори. На них перемогла партія  Аун Сан Су Чжі "Національна ліга за демократію". З того часу військові не визнавали їх результати. 

"Українська правда" в Threads

Теми: мітинги
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