Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Іран повернеться до ядерної угоди лише після скасування санкцій США

Понеділок, 8 лютого 2021, 00:17

Влада Ірану заявила, що повернеться до ядерної угоди 2015 року, яка передбачає межу видобутку урану, лише в тому випадку, якщо США скасують санкції проти Ісламської Республіки.

Джерело: Reuters 

Деталі: Відповідну заяву зробив аятолла Алі Хаменеї. Він стверджує, що Іран виконає всі свої зобов’язання відповідно до угоди, але США та три європейські держави повинні зняти санкції. 

"Лише тоді, перевіривши, чи всі санкції були скасовані правильно, ми повернемось до повної відповідності до угоди...Це безповоротне та остаточне рішення, і всі іранські посадовці погоджуються з цим", – заявив Хаменеї. 

Водночас у Вашингтоні вимагають від Ірану спочатку повернутись до угоди, а потім обіцяють скасувати санкції. 

Що передувало: У Сполучених Штатах Америки вважають формою "ядерного вимагання" заяву Ірану про те, що він почав процес збагачення урану до 20%, що значно перевищує межу, встановлену в ядерній угоді 2015 року, від якої Вашингтон відмовився.

Нагадаємо:

  • Іран почав збагачення урану до 20%, що набагато перевищує межу в 3,67%, встановлену в ядерній угоді 2015 року.
  • Угода 2015 року між Іраном та іншими країнами вимагала від Тегерану обмежитися виробництвом низькозбагаченого урану, придатного тільки для цивільних цілей, в обмін на зняття міжнародних санкцій.
  • Після того, як президент Дональд Трамп вивів США з угоди, Іран заявив, що більше не відчуває себе зв'язаним угодою. З того часу він кілька разів порушував встановлені обмеження.

Українська правда
Теми: ІранСШАядерна зброясанкції


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Снігопад: в аеропорту Львова скасовують рейси, в області обмежують рух

Кравчук вважає, що на обстріли треба відповідати дзеркально

фотоУ Києві пройшов марш солідарності з Білоруссю

На Донбасі поранено українського військового

Експерти ВООЗ в Ухані знайшли "важливі ключі" щодо витоків коронавірусу

Посол України закинув президенту Німеччини підігравання роспропаганді

Усі новини...
Іран
Випущені Іраном балістичні ракети впали поблизу ударної групи ВМС США
Катастрофа МАУ в Тегерані: Держдеп США звинуватив Іран у покриванні винних
МЗС п’яти країн зробили спільну заяву щодо збитого Іраном авіалайнера МАУ
Останні новини
00:17
Іран повернеться до ядерної угоди лише після скасування санкцій США
23:22
Снігопад: в аеропорту Львова скасовують рейси, в області обмежують рух
22:51
У Копенгагені протестували проти карантину і "паспортів вакцинації"
22:07
Кравчук вважає, що на обстріли треба відповідати дзеркально
21:41
Новини економіки: продовження будівництва Nord Stream-2, відключення енергоблоків
21:00
фотоУ Києві пройшов марш солідарності з Білоруссю
20:27
На Донбасі поранено українського військового
20:16
Білоруська опозиція подає на силовиків у суди Чехії, Польщі й Литви
19:36
Через снігопади в Німеччині скасований рух потягів і матчі Бундесліги
19:19
Експерти ВООЗ в Ухані знайшли "важливі ключі" щодо витоків коронавірусу
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!