Іран повернеться до ядерної угоди лише після скасування санкцій США

Влада Ірану заявила, що повернеться до ядерної угоди 2015 року, яка передбачає межу видобутку урану, лише в тому випадку, якщо США скасують санкції проти Ісламської Республіки.

Джерело: Reuters

Деталі: Відповідну заяву зробив аятолла Алі Хаменеї. Він стверджує, що Іран виконає всі свої зобов’язання відповідно до угоди, але США та три європейські держави повинні зняти санкції.

"Лише тоді, перевіривши, чи всі санкції були скасовані правильно, ми повернемось до повної відповідності до угоди...Це безповоротне та остаточне рішення, і всі іранські посадовці погоджуються з цим", – заявив Хаменеї.

Водночас у Вашингтоні вимагають від Ірану спочатку повернутись до угоди, а потім обіцяють скасувати санкції.

Що передувало: У Сполучених Штатах Америки вважають формою "ядерного вимагання" заяву Ірану про те, що він почав процес збагачення урану до 20%, що значно перевищує межу, встановлену в ядерній угоді 2015 року, від якої Вашингтон відмовився.

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