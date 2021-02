РФ не готова до конструктивного діалогу – глава дипломатії ЄС

Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель після повернення із Москви заявив, що Росія не готова до конструктивного діалогу.

Джерело: Боррель у twitter

Пряма мова: "Мій візит до Москви показав, що Росія не хоче скористатися можливістю для більш конструктивного діалогу з ЄС. Це прикро, і нам доведеться робити висновки".

My visit to Moscow highlighted that Russia does not want to seize the opportunity to have a more constructive dialogue with the EU. This is regrettable and we will have to draw the consequences.



