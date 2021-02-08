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РФ не готова до конструктивного діалогу – глава дипломатії ЄС

Понеділок, 8 лютого 2021, 05:46

Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель після повернення із Москви заявив, що Росія не готова до конструктивного діалогу.

Джерело: Боррель у twitter

Пряма мова: "Мій візит до Москви показав, що Росія не хоче скористатися можливістю для більш конструктивного діалогу з ЄС. Це прикро, і нам доведеться робити висновки".

Деталі: У своєму блозі дипломат відзначив, що їздив у Москву, щоб зрозуміти, чи готовий Кремль працювати над налагодженням відносин. Основною причиною для цієї поїздки послугувало ув’язнення опозиціонера Олексія Навального та масові протести.

"Реакція, яку я отримав, була явно іншою", – йдеться у тексті.

"Іноді, – пише Боррель, – обговорення із російським колегою Сергієм Лавровим було досить напруженим, оскільки я закликав звільнити Навального та розслідувати його отруєння".

Дипломат відзначив, що тепер ЄС має діяти злагоджено та рішуче у відносинах із Росією. 

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Нагадаємо:

  • Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що під час спілкування з російським міністром закордонних справ у п’ятницю в Москві все ж підняв питання України.
  • Європейська служба зовнішніх справ 6 лютого опублікувала заяву за підсумками візиту в Москву глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, у якій міститься жорстка критика на адресу Росії у зв’язку зі справою Навального. 

Українська правда
Теми: ЄСРосія


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