РФ не готова до конструктивного діалогу – глава дипломатії ЄС

Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель після повернення із Москви заявив, що Росія не готова до конструктивного діалогу.

Джерело: Боррель у twitter

Пряма мова: "Мій візит до Москви показав, що Росія не хоче скористатися можливістю для більш конструктивного діалогу з ЄС. Це прикро, і нам доведеться робити висновки".

My visit to Moscow highlighted that Russia does not want to seize the opportunity to have a more constructive dialogue with the EU. This is regrettable and we will have to draw the consequences.



Read my blog post:https://t.co/S3QP2uSsNO pic.twitter.com/q8pUDbEFAF — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 7, 2021

Деталі: У своєму блозі дипломат відзначив, що їздив у Москву, щоб зрозуміти, чи готовий Кремль працювати над налагодженням відносин. Основною причиною для цієї поїздки послугувало ув’язнення опозиціонера Олексія Навального та масові протести.

"Реакція, яку я отримав, була явно іншою", – йдеться у тексті.

"Іноді, – пише Боррель, – обговорення із російським колегою Сергієм Лавровим було досить напруженим, оскільки я закликав звільнити Навального та розслідувати його отруєння".

Дипломат відзначив, що тепер ЄС має діяти злагоджено та рішуче у відносинах із Росією.

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