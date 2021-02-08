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Pfizer планує вдвічі швидше виробляти вакцину від COVID-19 

Понеділок, 8 лютого 2021, 05:35
Pfizer планує вдвічі швидше виробляти вакцину від COVID-19 

Компанія Pfizer планує вдвічі скоротити час на виробництво вакцини проти коронавірусу.

Джерело: USA Today з посиланням на компанію Pfizer

Деталі: Наразі на виготовлення партії вакцини необхідно 110 днів. Компанія ж працює над тим, щоб цей процес у середньому займав 60 днів. Там кажуть, що оскільки США прискорюють темпи вакцинації, то зменшення часу на виготовлення препарату допоможе уникнути прогалин у кампанії вакцинації. Водночас, лише за останній місяць Pfizer вдвічі збільшили обсяги виробництва. 

Поруч із збільшенням швидкості виготовлення, компанія також розширює і виробничі потужності, додавши три лінії на трьох своїх заводах.

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: вакцинаціякоронавірус
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