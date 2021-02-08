Pfizer планує вдвічі швидше виробляти вакцину від COVID-19
Понеділок, 8 лютого 2021, 06:35
Компанія Pfizer планує вдвічі скоротити час на виробництво вакцини проти коронавірусу.
Джерело: USA Today з посиланням на компанію Pfizer
Деталі: Наразі на виготовлення партії вакцини необхідно 110 днів. Компанія ж працює над тим, щоб цей процес у середньому займав 60 днів. Там кажуть, що оскільки США прискорюють темпи вакцинації, то зменшення часу на виготовлення препарату допоможе уникнути прогалин у кампанії вакцинації. Водночас, лише за останній місяць Pfizer вдвічі збільшили обсяги виробництва.
Поруч із збільшенням швидкості виготовлення, компанія також розширює і виробничі потужності, додавши три лінії на трьох своїх заводах.
Нагадаємо:
- Американська компанія Pfizer за контрактом зобов’язується надати цього року до 40 млн доз своєї вакцини від коронавірусу у рамках ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я у бідні країни та країни із середнім рівнем доходів.
- Україна подасть додатковий запит до COVAX щодо збільшення кількості вакцин компанії Pfizer.
Українська правда