Pfizer надасть 40 млн доз COVID-вакцин бідним країнам

Американська компанія Pfizer за контрактом зобов’язується надати цього року до 40 млн доз своєї вакцини від коронавірусу у рамках ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я у бідні країни та країни із середнім рівнем доходів.

Джерело: генеральний директор Pfizer Альберт Бурла, якого цитує Associated Press

Пряма мова: "Ми підтримуємо місію COVAX і пишаємося тим, що працюємо разом, щоб країни, які розвиваються, мали такий самий доступ, як і решта країн. Це на крок наблизить нас до припинення глобальної пандемії".

Деталі: Pfizer не назвала ціну контракту з COVAX. Дози вакцин мають постачатися протягом 2021 року, починаючи з кінця березня.

Компанія Pfizer заявила, що вона нарощує виробництво і розраховує у 2021 році випустити 2 млрд доз препарату, хоча раніше очікувалися 1,3 млрд.

Голова Глобального альянсу з вакцин та імунізації (GAVI) Сет Берклі назвав рішення Pfizer "важливим кроком уперед на шляху до забезпечення рівного доступу до вакцин".

Нагадаємо: 14 січня глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що масова вакцинація від COVID-19 в Україні почнеться вже в лютому.

Оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19.

Протягом наступних двох років планують зробити щеплення 50% населення, тож вакцину мають отримати 20 мільйонів українців.