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У неділю окупанти чотири рази порушили перемир’я – ООС

Понеділок, 8 лютого 2021, 06:30
У неділю окупанти чотири рази порушили перемир’я – ООС

7 лютого на Донбасі російські найманці чотири рази порушили режим припинення вогню, поранивши українського військового біля Новомихайлівки. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Біля Новомихайлівки російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів та прицільний постріл зі снайперської зброї. Там же наш військовий отримав вогнепальне поранення. Бійця доставили до лікувального закладу. 

Поблизу населеного пункту Золоте-4 противник вів вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а також – стрілецької зброї. Також біля Луганського збройні формування Російської Федерації здійснили дистанційне мінування місцевості біля наших позицій мінами ПОМ-2.

Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 8 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил  контрольована українськими воїнами, порушень з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі
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