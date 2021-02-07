На Донбасі поранено українського військового

У неділю неподалік Новомихайлівки внаслідок обстрілу зі снайперської зброї поранено українського військового.

Джерело: Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Дослівно: "Сьогодні, 7 лютого, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та відкрили прицільний обстріл позицій українських захисників зі снайперської зброї неподалік Новомихайлівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїна оперативно доставили до лікувального закладу, де йому надається належна медична допомога".

Що передувало: У зведенні пресцентру ООС станом на 17 годину неділі не повідомлялося про поранення бійця.

На той момент в районі проведення операції Об’єднаних сил у неділю було зафіксовано лише одне порушення режиму припинення вогню – дистанційне мінування місцевості.

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