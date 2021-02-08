Зеленський анонсував "безпрецедентний" День Незалежності і щотижневі форуми

Президент Володимир Зеленський анонсував щотижневе проведення масштабних форумів в Україні до святкування Дня Незалежності.

Джерело: Зеленський на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді"

Пряма мова: "Сьогодні відбувається перший захід, яким ми починаємо серію 30 масштабних щотижневих форумів в Україні. Це старт великого суспільного діалогу за участі влади, громадськості міжнародних експертів, українських експертів, науковців, журналістів.

Протягом наступних місяців окрім COVID-19 ми будемо говорити про безпеку та оборону, про мир та війну, про Крим і Донбас, комунальні тарифи, судову та антикорупційну системи, сільське господарство, діджиталізацію, інфраструктуру, освіту, науку, культуру та спорт, про медичну, про соціальну сфери, про українську промисловість, екологію, місцеве самоврядування та багато інших дуже важливих речей.

Тих речей, що є опорами нашої незалежності. Цьогоріч ми будемо відзначати 30-ту річницю її здобуття. Не тільки один день, а весь цей рік буде сповнений низкою заходів та важливих подій, а формат святкування 24 серпня повірте буде для України безпрецедентним".

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