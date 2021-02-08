Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський анонсував "безпрецедентний" День Незалежності і щотижневі форуми

Понеділок, 8 лютого 2021, 09:36
Зеленський анонсував безпрецедентний День Незалежності і щотижневі форуми

Президент Володимир Зеленський анонсував щотижневе проведення масштабних форумів в Україні до святкування Дня Незалежності.

Джерело: Зеленський на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді"

Пряма мова: "Сьогодні відбувається перший захід, яким ми починаємо серію 30 масштабних щотижневих форумів в Україні. Це старт великого суспільного діалогу за участі влади, громадськості міжнародних експертів, українських експертів, науковців, журналістів.

Протягом наступних місяців окрім COVID-19 ми будемо говорити про безпеку та оборону, про мир та війну, про Крим і Донбас, комунальні тарифи, судову та антикорупційну системи, сільське господарство, діджиталізацію, інфраструктуру, освіту, науку, культуру та спорт, про медичну, про соціальну сфери, про українську промисловість, екологію, місцеве самоврядування та багато інших дуже важливих речей.

Тих речей, що є опорами нашої незалежності. Цьогоріч ми будемо відзначати 30-ту річницю її здобуття. Не тільки один день, а весь цей рік буде сповнений низкою заходів та важливих подій, а формат святкування 24 серпня повірте буде для України безпрецедентним".

Деталі: Президент закликав українців стежити за тим, що відбувається на форумах, особливо в контексті прийнятого закону про референдум. 

Він зазначив, що ці форуми можуть дати розуміння щодо багатьох процесів та відповіді на багато запитань. 

Нагадаємо:

  • 24 серпня Україна відзначатиме 30-ту річницю Незалежності. У жовтні 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про організацію заходів із нагоди 30-ї річниці Незалежності України. На Хрещатику та майдані Незалежності планується проведення військового параду.
  • Міністр МЗС Дмитро Кулеба розповів, що з нагоди Дня Незалежності міністерство готує сюрприз: "в Україну повернуть дещо, що знаходиться за кордоном".

Альона Мазуренко, УП
Теми: ЗеленськийДень Незалежностісвяткування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

Усі новини...
Зеленський
Зеленський радився з головою СБУ, керівниками розвідки, військовими командувачами
До гарантій безпеки України, крім G7, приєдналися ще 6 країн – Зеленський
Стефанішина пояснила гнівний твіт Зеленського: Отримали сигнали невіри в перемогу України
Останні новини
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
17:50
Ігнат про реактивні двигуни на "Шахедах": У цьому мало сенсу
17:41
відеоПідривник у реанімації, 5 людей ще оперують – на Закарпатті повідомили про поранених гранатами
17:40
Рівень забезпечення прав ЛГБТ: Україна опинилася наприкінці європейського рейтингу
17:37
Фінляндія розслідуватиме ймовірні воєнні злочини неонациста Петровського в Україні
17:29
У Росії хочуть націоналізувати активи, які раніше належали Global Spirits Черняка - РосЗМІ
17:19
Південна Корея передала Україні 10 хорватських машин для розмінування
17:18
Книги чи гаджети: вчені дослідили, який формат читання краще сприймають діти
Усі новини...
Реклама: