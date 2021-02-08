Зеленський розповів, як буде вакцинуватися: готовий навіть у прямому ефірі

Президент Володимир Зеленський планує вакцинуватися під час другої хвилі вакцинації разом з військовими, але готовий зробити це і раніше – навіть у прямому ефірі, – якщо буде потреба переконати людей у безпечності щеплень.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю журналістам під час форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді" 8 лютого

Пряма мова: "Буду обов’язково вакцинуватись. Вважаю, що одразу вакцинуватись – я готовий одразу – але кажуть, що все ж таки… ну…не те, що кажуть, я і сам так вважаю, що це не дуже правильно, якщо перша частина у нас буде (там трішечки більше за 100 тисяч для наших медиків, які контактні з COVID-хворими) – я б не брав, чесно кажучи, цю першу вакцину. Але готовий, якщо треба продемонструвати".

Деталі: На уточнення журналіста, чи готовий він зробити щеплення у прямому ефірі, Зеленський відповів: "Готовий, як завгодно".

Він додав, що "точно буде вакцинуватись з військовими як верховний головнокомандувач, як це повинен робити". За словами Зеленського, це буде на другому етапі вакцинації, як тільки Україна отримає мільйон вакцин.

На запитання, якою вакциною він робитиме щеплення, президент відповів, що тією, яка буде першою.

За його словами, першою в Україні буде Pfizer – 200 тисяч для медиків, а потім мільйон "скоріше за все Astra Zeneka".

Зеленський також додав, що наразі влада веде прямі переговори з країнами, які Україні будуть віддавати свої надлишки вакцини. Зокрема, з цього питання є контакти з Польщею.

Він також додав, що планує вакцинувати і своїх батьків, "коли буде доступна вакцина, щоб ніхто нічого не подумав", бо "це важливо показати, що ми не боїмося вакцинувати і своїх батьків".

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