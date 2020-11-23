Зеленський одужав від коронавірусу
Понеділок, 23 листопада 2020, 11:49
Президент Володимир Зеленський отримав негативний тест на COVID-19.
Джерело: Зеленський у Telegram
Пряма мова: "У мене, нарешті, негативний результат тесту на коронавірус. Маємо розуміти нові ризики і максимально себе берегти. Як і розуміти, що обов’язковими зараз є медичні маски, самоізоляція, соціальна дистанція, збалансовані вітамінні програми, спортивний режим. Усе це вкрай важливо і все це разом дає нам надію".
Деталі: Президент зазначив, що з понеділка вже на роботі у звичайному режимі.
Про негативний результат тесту на коронавірус повідомив і голова Офісу президента Андрій Єрмак. На своїй сторінці у Facebook Єрмак теж заявив, що приступає до роботи у звичайному режимі.
Передісторія:
- 9 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Захворів і голова його Офісу Андрій Єрмак.
- Зеленського і Єрмака, у яких хвороба проходила в легкій формі, помістили в ізольовані палати лікарні "Феофанія". Главі держави провели спецзв’язок і обладнали спеціальний кабінет.
- Зеленський відповів злостивцям, які радіють його хворобі: коронавірус не може бути причиною для радощів, навіть коли хворіють опоненти.
Українська правда