Зеленський одужав від коронавірусу

Президент Володимир Зеленський отримав негативний тест на COVID-19.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "У мене, нарешті, негативний результат тесту на коронавірус. Маємо розуміти нові ризики і максимально себе берегти. Як і розуміти, що обов’язковими зараз є медичні маски, самоізоляція, соціальна дистанція, збалансовані вітамінні програми, спортивний режим. Усе це вкрай важливо і все це разом дає нам надію".

Деталі: Президент зазначив, що з понеділка вже на роботі у звичайному режимі.

Про негативний результат тесту на коронавірус повідомив і голова Офісу президента Андрій Єрмак. На своїй сторінці у Facebook Єрмак теж заявив, що приступає до роботи у звичайному режимі.

Передісторія: