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Зеленський одужав від коронавірусу

Понеділок, 23 листопада 2020, 11:49
Дмитро Ларін, УП

Президент Володимир Зеленський отримав негативний тест на COVID-19.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "У мене, нарешті, негативний результат тесту на коронавірус. Маємо розуміти нові ризики і максимально себе берегти. Як і розуміти, що обов’язковими зараз є медичні маски, самоізоляція, соціальна дистанція, збалансовані вітамінні програми, спортивний режим. Усе це вкрай важливо і все це разом дає нам надію".

Деталі: Президент зазначив, що з понеділка вже на роботі у звичайному режимі.

Про негативний результат тесту на коронавірус повідомив і голова Офісу президента Андрій Єрмак. На своїй сторінці у Facebook Єрмак теж заявив, що приступає до роботи у звичайному режимі.

Передісторія:

  • 9 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Захворів і голова його Офісу Андрій Єрмак.
  • Зеленського і Єрмака, у яких хвороба проходила в легкій формі, помістили в ізольовані палати лікарні "Феофанія". Главі держави провели спецзв’язок і обладнали спеціальний кабінет.
  • Зеленський відповів злостивцям, які радіють його хворобі: коронавірус не може бути причиною для радощів, навіть коли хворіють опоненти.

Українська правда
Теми: Зеленськийкоронавірус


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