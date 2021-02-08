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У Латвії заборонили телеканал "Россия РТР" за мову ненависті щодо України

Понеділок, 8 лютого 2021, 11:28
У Латвії заборонили телеканал Россия РТР за мову ненависті щодо України

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) в понеділок вирішила на рік заборонити трансляцію "Росія РТР" на території країни.

Про це заявив голова правління NEPLP Івар Аболіньш, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"Ми свій інформпростір захищали, захищаємо і будемо захищати", - підкреслив Аболіньш.

Влітку NEPLP констатувала розпалювання ненависті в передачі "60 хвилин" на цьому телеканалі, і почала процес обмеження. Учасники програми, а також ведуча Ольга Скабеєва при розмові про Україну використовували позначення, які розцінюються як мова ненависті. Зокрема, Україна була названа терористичною державою, а її колишній президент Петро Порошенко - терористом.

В ході дискусії ведуча запропонувала ввести на територію України російські війська, щоб втихомирити обидві сторони конфлікту.

Це не перший раз, коли NEPLP обмежує ретрансляцію "Росія РТР" в Латвії. Наприклад, в січні 2019 року її заборонили на три місяці.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛатвіяРосіятелебаченняУкраїна
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