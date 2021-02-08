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У 5 областях обмежать рух на дорогах через снігопади

Понеділок, 8 лютого 2021, 12:15
У 5 областях обмежать рух на дорогах через снігопади

У Київській, Рівненській, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях 8 лютого із 13 години обмежать рух великогабаритного транспорту.

Джерело: Пресслужба ДСНС у Facebook

Деталі: Згідно з рішенням КМДА про заборону в’їзду до Києва великогабаритного транспорту, а також аби не допустити накопичення великогабаритного транспорту в межах Київської області з 13:00 будуть вжиті заходи з обмеження руху великогабаритного транспорту в межах:

  • Київської (М-01 Київ-Чернігів, М-03 Київ-Харків, М-05 Київ-Одеса, М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель, Н-01 Київ-Знам’янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь)
  • Полтавської (М-03 Київ-Харків, Н-08 Бориспіль-Маріуполь)
  • Рівненської (М-06 Київ-Чоп), Житомирської (М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель)
  • Черкаської (М-05 Київ-Одеса, Н-01 Київ-Знам’янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь)
  • Чернігівської (М-01 Київ-Чернігів, Н-07 Київ-Суми) областей.

Рятувальники повідомляють, що станом на 12 год. спостерігається місцями невеликий сніг у Львівській, Черкаській, Житомирській, Тернопільській, Рівненській, Волинській, Вінницькій, Кіровоградській,  Полтавській, Донецькій, Київській, Хмельницькій, Харківській областях та м. Київ. На Закарпатті – дощ.

Знеструмлення населених пунктів відсутнє.

За інформацією Служби автомобільних доріг проїзд на дорогах загального користування забезпечено. Від Укравтодору залучено понад 1 тис. 900 працівників та 1 тис. 510 од. техніки.

Передісторія:

  • Київська міська держадміністрація ухвалила рішення про тимчасове обмеження в’їзду до столиці великогабаритного транспорту 8-9 лютого через погіршення погодних умов.
  • Укргідрометцентр оголосив штормове попередження про погіршення погодних умов 7 та 8 лютого, місцями насипле до 40 см снігу.  

Українська правда

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Теми: дорогипогода
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