У 5 областях обмежать рух на дорогах через снігопади
У Київській, Рівненській, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях 8 лютого із 13 години обмежать рух великогабаритного транспорту.
Джерело: Пресслужба ДСНС у Facebook
Деталі: Згідно з рішенням КМДА про заборону в’їзду до Києва великогабаритного транспорту, а також аби не допустити накопичення великогабаритного транспорту в межах Київської області з 13:00 будуть вжиті заходи з обмеження руху великогабаритного транспорту в межах:
- Київської (М-01 Київ-Чернігів, М-03 Київ-Харків, М-05 Київ-Одеса, М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель, Н-01 Київ-Знам’янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь)
- Полтавської (М-03 Київ-Харків, Н-08 Бориспіль-Маріуполь)
- Рівненської (М-06 Київ-Чоп), Житомирської (М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель)
- Черкаської (М-05 Київ-Одеса, Н-01 Київ-Знам’янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь)
- Чернігівської (М-01 Київ-Чернігів, Н-07 Київ-Суми) областей.
Рятувальники повідомляють, що станом на 12 год. спостерігається місцями невеликий сніг у Львівській, Черкаській, Житомирській, Тернопільській, Рівненській, Волинській, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Донецькій, Київській, Хмельницькій, Харківській областях та м. Київ. На Закарпатті – дощ.
Знеструмлення населених пунктів відсутнє.
За інформацією Служби автомобільних доріг проїзд на дорогах загального користування забезпечено. Від Укравтодору залучено понад 1 тис. 900 працівників та 1 тис. 510 од. техніки.
Передісторія:
- Київська міська держадміністрація ухвалила рішення про тимчасове обмеження в’їзду до столиці великогабаритного транспорту 8-9 лютого через погіршення погодних умов.
- Укргідрометцентр оголосив штормове попередження про погіршення погодних умов 7 та 8 лютого, місцями насипле до 40 см снігу.