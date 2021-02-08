Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Активісти пішли судом проти Мінюсту, Держстату і податкової через неоприлюднення фінзвітів

Понеділок, 8 лютого 2021, 13:21
Фото bankruptcy-ua.com

Спільнота активістів OpenUp подала до суду три позови до центральних органів державної влади  через неоприлюднення фінансової звітності компаній.

Джерело: OpenUp у Facebook

Пряма мова координаторки OpenUp Надії Бабинської: "Наші спроби домогтися відкриття фінзвітності компаній у "мирний спосіб" виявились безрезультатними. На чергові запити ми отримали ті самі відписки. Тому спільнота вирішила йти до суду. І одразу до трьох розпорядників: Мін’юсту, Податкової та Держстату. Сподіваємося, що це допоможе зрушити з мертвої точки оприлюднення за законом відкритої і публічної інформації".

Деталі: Вона додала, що оприлюднення цих даних не потребує додаткових ресурсів, оскільки і портал відкритих даних, і самі дані є, а "немає лише політичної волі".

Повідомляється, що рішенню іти в суд передувала дворічна робота OpenUp щодо відкриття фінзвітності, інформаційна та адвокаційна кампанії.

Зокрема, спільнота підготувала понад 10 звернень, запитів, організувала кілька зустрічей за участі уряду. Крім того, з її ініціативи було створено робочу групу з відкриття фінзвітності. Активісти нагадали, що на важливості цього питання наголошувала і Громадська рада при Мінцифрі, і міністр Михайло Федоров.  

Наразі вже призначили склад суду по кожній зі справ.

В OpenUp нагадали, що за законом "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", фінансова звітність компаній (і державних, і приватних) не є комерційною таємницею.  

Що було раніше: У червні 2020 року громадські організації та експерти звернулись до Податкової, Мін'юсту та Держстату із вимогою невідкладно виконати вимоги законів та оприлюднити фінансову звітність компанії. 

Українська правда
Теми: Мін'юстПодаткова службаактивістисуд


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський про вакцину з РФ: Хай своє населення спочатку вакцинують, а українці – не кролики

У 5 областях обмежать рух на дорогах через снігопади

У Латвії заборонили телеканал "Россия РТР" за мову ненависті щодо України

фотоРосія в Криму наростила військовий потенціал більш ніж удвічі: знімки з космосу

Президент Єврокомісії розповіла, коли і скільки вакцин буде в Україні

Зеленський анонсував "безпрецедентний" День Незалежності і щотижневі форуми

Усі новини...
Мін'юст
Україна виграла Стокгольмський арбітраж у Коломойського щодо стягнення $6 млрд
Кабмін оскаржить скасування нової редакції правопису
Понад 2 млн заробили на покращених камерах у СІЗО – Мін’юст
Останні новини
13:58
Поблизу Лаври прорвало мережу: 86 будинків у центрі Києва без тепла і води
13:58
Hyundai втратив 8,5 мільярда ринкової вартості після заперечення співпраці з Apple
13:57
Фільм про "Палац Путіна" подивився кожен четвертий росіянин. Третина з них - не повірила
13:25
Зеленський про вакцину з РФ: Хай своє населення спочатку вакцинують, а українці – не кролики
13:24
У січні ринок електромобілів скоротився на 21% – асоціація
13:24
Українці на окупованих територіях у третій черзі вакцинації – Ляшко
13:22
За рік ФОПи заробили для країни 27,6 мільярдів – Опендатабот
13:21
Зеленський як Елвіс Преслі: посол ЄС в Україні розповів про важливість вакцинації відомих осіб
13:21
Активісти пішли судом проти Мінюсту, Держстату і податкової через неоприлюднення фінзвітів
13:15
У 5 областях обмежать рух на дорогах через снігопади
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!