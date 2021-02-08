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Активісти пішли судом проти Мінюсту, Держстату і податкової через неоприлюднення фінзвітів

Понеділок, 8 лютого 2021, 12:21
Активісти пішли судом проти Мінюсту, Держстату і податкової через неоприлюднення фінзвітів
Фото bankruptcy-ua.com

Спільнота активістів OpenUp подала до суду три позови до центральних органів державної влади  через неоприлюднення фінансової звітності компаній.

Джерело: OpenUp у Facebook

Пряма мова координаторки OpenUp Надії Бабинської: "Наші спроби домогтися відкриття фінзвітності компаній у "мирний спосіб" виявились безрезультатними. На чергові запити ми отримали ті самі відписки. Тому спільнота вирішила йти до суду. І одразу до трьох розпорядників: Мін’юсту, Податкової та Держстату. Сподіваємося, що це допоможе зрушити з мертвої точки оприлюднення за законом відкритої і публічної інформації".

Деталі: Вона додала, що оприлюднення цих даних не потребує додаткових ресурсів, оскільки і портал відкритих даних, і самі дані є, а "немає лише політичної волі".

Повідомляється, що рішенню іти в суд передувала дворічна робота OpenUp щодо відкриття фінзвітності, інформаційна та адвокаційна кампанії.

Зокрема, спільнота підготувала понад 10 звернень, запитів, організувала кілька зустрічей за участі уряду. Крім того, з її ініціативи було створено робочу групу з відкриття фінзвітності. Активісти нагадали, що на важливості цього питання наголошувала і Громадська рада при Мінцифрі, і міністр Михайло Федоров.  

Наразі вже призначили склад суду по кожній зі справ.

В OpenUp нагадали, що за законом "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", фінансова звітність компаній (і державних, і приватних) не є комерційною таємницею.  

Що було раніше: У червні 2020 року громадські організації та експерти звернулись до Податкової, Мін'юсту та Держстату із вимогою невідкладно виконати вимоги законів та оприлюднити фінансову звітність компанії. 

Українська правда

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Теми: Мін'юстПодаткова службаактивістисуд
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