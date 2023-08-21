Замах на заступника податкової: нападників взяли під варту без права застави
На час досудового розслідування підозрювані у справі щодо замаху на заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура перебуватимуть під вартою без можливості внесення застави.
Джерело: пресслужба ГУ Нацполіції у Києві
Дослівно: "Солом’янський районний суд Києва обрав затриманим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави".
Деталі: В поліції розповіли, що отримавши інформацію про підготовку до злочину 17 серпня о 8 ранку правоохоронці затримали спільників, фактично врятувавши посадовця.
Правоохоронці попередили напад в той момент, коли підозрювані з підготовленими битами вже направлялись у бік Сокура, який саме виходив з під’їзду свого будинку.
Окрім бит, при собі нападники мали фото 30-річної потенційної жертви та його автомобіля, що вказує на замовний характер злочину.
Зловмисниками виявились раніше судимі 27-ми та 31-річний громадяни. Наразі слідчі з’ясовують особу замовника нападу.
Що було раніше: 18 серпня голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив про замах на заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура.