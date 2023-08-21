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Замах на заступника податкової: нападників взяли під варту без права застави

Станіслав ПогоріловПонеділок, 21 серпня 2023, 13:19
Замах на заступника податкової: нападників взяли під варту без права застави
Фото: ГУ Нацполіції у Києві

На час досудового розслідування підозрювані у справі щодо замаху на заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура перебуватимуть під вартою без можливості внесення застави.

Джерело: пресслужба ГУ Нацполіції у Києві

Дослівно: "Солом’янський районний суд Києва обрав затриманим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави". 

 

Деталі: В поліції розповіли, що отримавши інформацію про підготовку до злочину 17 серпня о 8 ранку правоохоронці затримали спільників, фактично врятувавши посадовця.

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Правоохоронці попередили напад в той момент, коли підозрювані з підготовленими битами вже направлялись у бік Сокура, який саме виходив з під’їзду свого будинку.

Окрім бит, при собі нападники мали фото 30-річної потенційної жертви та його автомобіля, що вказує на замовний характер злочину.

 

Зловмисниками виявились раніше судимі 27-ми та 31-річний громадяни. Наразі слідчі з’ясовують особу замовника нападу.

ВІДЕО ДНЯ
 

Що було раніше: 18 серпня голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив про замах на заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура.

Теми: Податкова службакримінал
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