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Мартина Богуславець
голова Антикорупційного центру "Межа"

Квартири за ціною айфона та неповнолітній син-мільйонер: що приховує очільниця обласної податкової

Вівторок, 22 жовтня 2024, 08:00

Взяти в борг майже 3 мільйони гривень у свого 12-річного сина. Отримати в дарунок дві квартири та частину будинку із явно заниженою вартістю від матері-росіянки. Декларації українських чиновників-податківців усе частіше стають схожі на збірку анекдотів. От тільки сміємося не ми, а вони – власники дорогого майна, оформленого за копійки або ж взагалі не внесеного у декларацію.

Знайомтеся, Олена Хотенко – в. о. начальника Головного управління Державної податкової служби на Сумщині. Їй вдалося отримати квартиру у Києві за ціною одного квадратного метра. І не лише квартиру, і не тільки у Києві.

 

Хто така Олена Хотенко?

Олена Хотенко – не просто рядова податківиця. Вона і депутатка, і волонтерка, і експертка з питань фіскальної політики. Тут вона інспектує безбар’єрність у Рівному, там – координує родини зниклих безвісти. Зранку вона – у Слузі народу, ввечері – директор у ГО. Регалії Хотенко можна перелічувати дуже довго.  

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Із серпня 2024-го "слуга" з Рівненської міськради керує податковою Сумської області. Що незвичного ми виявили в її деклараціях і що може свідчити про значне заниження вартості набутого під час повномасштабного вторгнення майна?

Майже 3 мільйони від 12-річного сина

У декларації за минулий рік на Хотенко продовжує "висіти" позика у 2,8 млн грн. От тільки найцікавіше те, що ці гроші їй позичив 12-річний син у 2018 році. Залишається відкритим питання щодо спроможності 7-класника позичити матері таку суму.

Зараз син – успішний 18-річний ФОП, що за декларацією матері, за минулий рік отримав 3 млн грн доходу. 

 

Олена Хотенко з "позикодавцем" у 2018 році 

Джерело: Фейсбук-сторінка Олени Хотенко

"Забула" задекларувати статки чоловіка

У 2016 році Хотенко не задекларувала майно чоловіка – частину будинку в Рівненській області. 

Очевидно, перебуваючи тоді на посаді заступника начальника податкової Запорізької області, Хотенко не випадково "забула" про будинок загальною площею у 550 квадратів. Часто таких неточностей допускають посадовці, щоб не потрапити в поле зору правоохоронних органів щодо походження коштів на таке майно. 

Малоймовірним є те, що податківиця не знала про будинок чоловіка, адже половина цього будинку належала тоді її матері – громадянці Росії Людмилі Тімофєєнко. До речі, саме цю половину мати подарувала доньці в минулому році. 

Цікаво, що Хотенко декларує у власності цілий будинок, хоч і меншою на 50 квадратів площею. Насправді половина будинку належить її колишньому чоловікові – Андрію Хотенку, з яким Олена розлучилась у 2019 році. 

Знову ж, вартість майна явно явно занижена – лише 30 тис. грн. Тоді як реальна ринкова ціна будинку становить щонайменше 10,8 млн грн. Адже вартість квадратного метра житла в Рівненській області стартує від 600 дол. (близько 24 тис. грн).

Подарунки від матері 

На третьому місяці повномасштабного вторгнення Хотенко отримала дві квартири в подарунок від матері – громадянки Росії. І цього разу вартість житла явно занижена.  Задекларована вартість квартири в Рівному – 50 тис. грн.

Подібне житло – у кількох хвилинах від набережної, в самому центрі міста розміром майже 38 квадратних метрів на ринку коштувало на той час щонайменше 672 тис. грн. (23 тисячі доларів на той момент). Це більш як у 13 разів перевищує задекларовану суму. 

Далі – ще цікавіше. Податківиця-"слуга" через декілька днів після оформлення квартири в Рівному отримала в подарунок ще одну – квартиру в Києві площею 46 квадратів. І знову ж, оціночна вартість смішна – 100 тисяч грн, тоді як ринкова становила мінімум 870 тис. грн.

Для Хотенко один задекларований квадратний метр у столиці коштував близько 70 дол. За словами експертів у сфері нерухомості, навіть з урахуванням умов, в яких опинився ринок у Києві після завершення боїв за столицю, зазначена декларанткою вартість подарунка не відповідає його реальній ціні. 

 

Обійти люстрацію, НАБУ та отримати підвищення

У 2015 році Олену Хотенко намагалися люструвати. Однак чиновниця вже тоді достатньо  "закріпилася" у державній службі – вона в суді оскаржила наказ Державної фіскальної служби України про звільнення і поновилася на посаді заступника начальника ГУ ДФС у Запорізькій області. 

Як і з люстрацією, "пронесло" Хотенко і в 2021 році – коли НАЗК виявило в депутатки ознаки "умисного внесення завідомо недостовірних відомостей при декларуванні". За 3 роки, відколи матеріали передали за підслідністю до НАБУ, Хотенко замість притягнення до кримінальної відповідальності отримала підвищення.

Податківиця Хотенко – яскравий приклад ручних політичних призначень, в яких спрацьовує відбір серед своїх. Цю практику можуть поламати тільки вже звичні для нас прозорі конкурси на топпосади з детальною перевіркою майна і способу життя до призначень. Інакше недолюстровані вчора чиновники завтра керуватимуть ключовими для країни органами влади.

Мартина Богуславець

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
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