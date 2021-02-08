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Українці на окупованих територіях у третій черзі вакцинації – Ляшко

Понеділок, 8 лютого 2021, 12:24
Українці на окупованих територіях у третій черзі вакцинації – Ляшко

Українці, які живуть на тимчасово окупованих територіях, зможуть отримати щеплення від коронавірусу на третьому етапі вакцинації.

Джерело: головний санлікар Віктор Ляшко на форумі з питань коронавірусу, журналістка УП з місця події

Пряма мова: "Люди, які через вимушені причини опинилися на окупованих територіях, зможуть отримати щеплення в пунктах щеплення на підконтрольній Україні території, але це починаючи з третього етапу.

Для них буде діяти така ж сама ситуація запису, як і для всіх інших українців. Через портал вони повинні знати, де і в яких день вони можуть зробити щеплення. Їх не будемо щеплювати мРНК-вакциною, яка передбачає довготривале зберігання, оскільки логістика мРНК-вакцини передбачає персоналізацію того, кого будемо щепити, і ми вже чітко знаємо – хто, коли і в який момент повинен бути у пункті щеплення.

Для людей з непідконтрольних територій будуть використовуватись вакцини з температурою зберігання +2+8°, оскільки вони довше можуть триматися в холодильниках на пунктах щеплення".

Деталі: За словами Ляшка, початок вакцинації жителів окупованих територій залежатиме від графіка постачання вакцини в Україну. Орієнтовно –  це квітень 2021 року.

Вакцинами з умовами зберігання +2+8° є такі вакцини, як Astra Zeneсa і Sinovac. Першу Україна має отримати в межах ініціативи COVAX, другу – Україна закупила в китайського виробника.

Передісторія:

  • В Україні до кінця лютого повноцінно запрацює сайт про вакцинацію проти COVID-19, також діятиме два механізми запису на безкоштовні щеплення: від роботи та індивідуально для представників вразливих груп.
  • Керівництво МОЗ запевняє, що вакцинація буде добровільною і безкоштовною, а до використання братимуть лише безпечні вакцини. 
  • За планом, вакцинація в Україні має стартувати в середині лютого з вакцини Pfizer - Biontech, яку Україна отримує в межах світової ініціативи COVAX. Загалом передбачається 5 етапів вакцинації, перші спрямовані на людей із груп ризику за фахом та віком.

Знати більше: Вакцина проти COVID-19. Скільки коштує, коли з'явиться в Україні і чому СБУ вже розслідує контрабанду

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Ольга Кириленко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусОРДЛО
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