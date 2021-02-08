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"Кримська дача" Путіна: паркан у 6 метрів, охоронна зона й закритий пляж

Понеділок, 8 лютого 2021, 14:29

Президент Росії Володимир Путін має резиденцію в Криму, займаючи дві дачі в селищі Олива, там запровадили охоронювану зону, польоти заборонені, як і прогулянки в горах неподалік. 

Джерело: "Крим.Реалії" – проєкт "Радіо Свобода

Деталі: За даними журналістів, у селищі Олива (Верхня Мухалатка у 1930-2013 роках) Володимир Путін займає 6-ту й 8-му дачі, які до окупації перебували в розпорядженні українського Державного управління справами. 

Кримська резиденція Путіна
Кримська резиденція Путіна

Поруч із ним дві дачі має колишній російський прем'єр Дмитро Медведєв, а іншим сусідом є голова Федеральної служби безпеки РФ Олександр Бортников.

Про дачу Путіна в Криму у грудні 2019 року повідомляв "Проєкт". Після розслідування Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального про "палац Путіна" біля Геленджика ці резиденції почали порівнювати. 

В Оливі для російського президента перебудували басейни з морською водою, татамі на місці тенісних кортів, побудували вертолітний майданчик у морі й льодовий палац.

Навколо маєтку звели паркан заввишки 6 метрів. Він закрив краєвид Чорного моря з південнобережного шосе.

Місцеві жителі кажуть, що по горах, із яких видно держдачі, раніше любили ходити туристи, але тепер туди нікого не пускають. 

Територія дач поблизу селища Олива, краєвид із кримських гір, червень 2019 року
Територія дач поблизу селища Олива, краєвид із кримських гір, червень 2019 року
krym.org

Про безпеку "першої особи" на пляжі дбають військові водолази. Купатися там місцеві можуть лише тоді, коли "немає заїзду" на дачу.  

На "дачі Медведєва", за даними видання "Проєкт", колись відпочивав третій президент України Віктор Ющенко. Тоді місцеві жителі могли пройти до моря, тепер – ні.

Олива на мапі Криму
Олива на мапі Криму

Журналістка-розслідувачка "Проєкту" Катерина Резнікова каже, що при Путіні "все стало дуже суворо" в Оливі, а весь персонал, який працює на дачі, на час приїзду президента РФ, видаляється звідти. Так само відбувається в Геленджику, який за 2 години лету звідти. 

На території кримських держдач запроваджено охоронну зону в 1 км, вона повністю охоплює селище Олива і йде майже до Фороса, кажуть місцеві мешканці. 

В Оливі живуть чимало колишніх співробітників Комітету держбезпеки СРСР або їхні нащадки. Оливу ще називали "дачним селищем КДБ", бо там мали будинки колишні співробітники дев’ятого управління спецслужби, що охороняло радянських лідерів.

Люди жаліються, що тепер їм не дають зареєструвати або перереєструвати майно там, тож вони мають лише українські документи на нього. Уже 6 осіб із селища Олива звернулися з цього приводу до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

 

Місцеві покладають відповідальність за свої біди на Федеральну службу охорони: через ФСО вони не можуть ні продати, ні подарувати, ні заповісти землі та будинки.

Теми: ПутінКримокупація


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