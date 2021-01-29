Журналісти розвідали про "палац Путіна" нові подробиці

Журналісти "Медузи" дізналися, що палац у Геленджику будували з 2006-2007 року, а президент Росії Володимир Путін бував у цій резиденції щонайменше 4 рази.

Джерело: Meduza, журналісти якої поговорили з людьми, які працюють у Прасковеєвці багато років, і вивчили документи щодо цього будівництва

Деталі: Серед місцевих жителів є версія, що палац на мисі Ідокопас з'явився через руйнівний тайфун 2002 року: тоді співробітники МНС рятували людей і побачили красиві місця. Вже через рік там почався якийсь рух. У 2006-му на узбережжі поставили паркан, а в 2007 році над узбережжям уже було видно кран. Паркан нібито захищав дитячий табір "Дагомис", але дітей там не було, кажуть очевидці.

Сітка, якою незабаром після початку будівництва резиденції огородили дотичні пляжі. 3 вересня 2007 року Фото Іллі Єременка

Ніхто з опитаних "Медузою" будівельників палацу ніколи не спілкувався з його мешканцем, але багато хто вважав, що йдеться про резиденцію.

За підрахунками "Медузи", Путін бував там щонайменше чотири рази. До кожного візиту готувалися надзвичайно ретельно, а в дні ймовірного візиту не допускали ні робочих, ні голів компаній-підрядників.

Як розповів один із підрядників масштабного будівництва, з 2007 по 2014 рік Путін приїжджав на мис Ідокопас тричі. Керівник іншої компанії, який приїхав зі своїми людьми в резиденцію в 2008-му, застав лише два візити президента. Михайло, який пропрацював у палаці всю середину 2010-х, стверджує, що Путін приїжджав туди двічі з 2013-го по 2016-й роки, "але його ніхто не бачив".

Головний інженер однієї з будівельних компаній розповів, що одного разу Путін приплив до резиденції на яхті, тоді всім дали вихідний і вивели за територію.

За словами робітників, у палаці весь час щось перебудовують і змінюють, а концепцію не озвучують.

Керує будівництвом у Прасковеєвці Федеральна служба охорони (ФСО РФ), розповіли "Медузі" четверо його учасників. Саме співробітники цієї спецслужби відповідають за дисципліну на об'єкті, водять президента по резиденції під час рідкісних візитів і передають підрядникам доручення замовника.

Імена співробітників ФСО збереглися і на кресленнях, що опинилися в розпорядженні "Медузи". В одному з них згадується О.С. Кузнецов; як писав "The New Times", полковник Кузнєцов під час роботи на будівництві керував ще й військовою частиною №1473 ФСО, яка виступала замовником будівництва палацу.

Підземний комплекс під резиденцією йде вниз на 16 поверхів. Вестибюль ліфта, на якому можна спуститися під землю, розташований за декілька десятків метрів від головної будівлі. Всередину мису можна потрапити з трьох різних вестибюлів; один із них розташований в урочищі Молоканова щілина й призначений для персоналу.

Шахту будували в 2007-2011 роках, на її зведення витратили приблизно 3 млрд рублів. Таких бункерів у Прасковеєвці мало бути два, але від другого замовник відмовився після економічної кризи 2008 року.

Гірський інженер Віктор описав 16-поверховий президентський бункер: "На 14-15 рівні – верхній блок технічних приміщень. На 8-му – винотека. У самому низу, на першому поверсі, ще технічні приміщення – і стометровий тунель, який виходить на пляж. Основний VIP-вихід у пляжну зону – коли ми будували, там передбачався траволатор, як у Шереметьєво".

У розслідуванні фонду Навального йдеться, що з 8-го поверху підземного комплексу назовні прорубано вікно, з якого можна, не відриваючись від дегустації вин, насолоджуватися краєвидом. Віктор каже, що в його часи "там планували робити балкон – буквально лоджію, що нависає над морем". За його словами, "на рівні восьмого поверху там якраз западина в скелі, перегин такий, завдяки якому вона б не проглядалася ні з правого боку, ні з лівого, ні з узбережжя".

Робітники кажуть, що в оформленні маєтку, який детально описав як "палац Путіна" опозиціонер Олексій Навальний, немає золота, хоча є мармур "європейської якості". Також за словами деяких співрозмовників "Медузи", президент РФ зберігає у цій резиденції особисті подарунки.

Один із провідних інженерів будівництва розповів: "Йоржики за 90 тисяч – це така дрібниця. Велика частина витрат припадає на складні капітальні роботи: там же все на буронабивних палях! Що стіни, які утримують гірський масив вздовж доріг, що фундаменти парканів – а це дороге спорудження! У фільмі не вказано ще резервуарний парк, де зберігається вода – і прісна, і морська – спеціально для басейну. А внизу в Молокановій щілині є ще поля фільтрації – каналізацію ми ж не будемо в прірву скидати, так що там зроблені очисні споруди. Окремі похилі виробки з трубопроводами, які з'єднують ущелину з головним об'єктом".

Так звану "аквадискотеку", світломузичний фонтан, побудували фірми "Боронд" і "Аквастрой", які часто виконують замовлення для Управління справами президента. Схожий фонтан звели неподалік від палацу, на території шато в селищі Дивноморське. Місцеві ту споруду називають "Дімина дача", а будували її в роки президентства Дмитра Медведєва.

Багато компаній, які брали участь у будівництві палацу, роками тримали на своїх сайтах звіти про престижний "урядовий контракт". "Медуза" нарахувала 8 фірм, які писали про роботу в Прасковеєвці.

На сайті "АБЛ-Інженеринг Груп" вказана загальна площа всіх будівель резиденції – 40 тисяч кв м. А підприємство "Управління будівництва № 30" навіть виклало фотографії ліфтових шахт і тунелів там.

Видання також з'ясувало, що кар'єра одного з колишніх керівників резиденції Івана Сердитова щільно пов'язана з родиною президента. До того, як стати розпорядником у Прасковеєвці, Сердитов допомагав колишній дружині Путіна Людмилі: згідно з даними ЕГРЮЛ, з 2007 по 2008 рік молодий юрист очолював компанію ТОВ "Будметал", записану на Ольгу Цомаєву, рідну сестру колишньої першої леді.

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