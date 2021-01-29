Журналісти розвідали про "палац Путіна" нові подробиці
Журналісти "Медузи" дізналися, що палац у Геленджику будували з 2006-2007 року, а президент Росії Володимир Путін бував у цій резиденції щонайменше 4 рази.
Джерело: Meduza, журналісти якої поговорили з людьми, які працюють у Прасковеєвці багато років, і вивчили документи щодо цього будівництва
Деталі: Серед місцевих жителів є версія, що палац на мисі Ідокопас з'явився через руйнівний тайфун 2002 року: тоді співробітники МНС рятували людей і побачили красиві місця. Вже через рік там почався якийсь рух. У 2006-му на узбережжі поставили паркан, а в 2007 році над узбережжям уже було видно кран. Паркан нібито захищав дитячий табір "Дагомис", але дітей там не було, кажуть очевидці.
Ніхто з опитаних "Медузою" будівельників палацу ніколи не спілкувався з його мешканцем, але багато хто вважав, що йдеться про резиденцію.
За підрахунками "Медузи", Путін бував там щонайменше чотири рази. До кожного візиту готувалися надзвичайно ретельно, а в дні ймовірного візиту не допускали ні робочих, ні голів компаній-підрядників.
Як розповів один із підрядників масштабного будівництва, з 2007 по 2014 рік Путін приїжджав на мис Ідокопас тричі. Керівник іншої компанії, який приїхав зі своїми людьми в резиденцію в 2008-му, застав лише два візити президента. Михайло, який пропрацював у палаці всю середину 2010-х, стверджує, що Путін приїжджав туди двічі з 2013-го по 2016-й роки, "але його ніхто не бачив".
Головний інженер однієї з будівельних компаній розповів, що одного разу Путін приплив до резиденції на яхті, тоді всім дали вихідний і вивели за територію.
За словами робітників, у палаці весь час щось перебудовують і змінюють, а концепцію не озвучують.
Керує будівництвом у Прасковеєвці Федеральна служба охорони (ФСО РФ), розповіли "Медузі" четверо його учасників. Саме співробітники цієї спецслужби відповідають за дисципліну на об'єкті, водять президента по резиденції під час рідкісних візитів і передають підрядникам доручення замовника.
Імена співробітників ФСО збереглися і на кресленнях, що опинилися в розпорядженні "Медузи". В одному з них згадується О.С. Кузнецов; як писав "The New Times", полковник Кузнєцов під час роботи на будівництві керував ще й військовою частиною №1473 ФСО, яка виступала замовником будівництва палацу.
Підземний комплекс під резиденцією йде вниз на 16 поверхів. Всередину мису можна потрапити з трьох різних входів: верхній вестибюль – за декілька десятків метрів від головної будівлі, нижній – на причалі, а ще один через усю скелю дотягується до урочища Молоканова щілина і призначений для персоналу.
Шахту будували в 2007-2011 роках, на її зведення витратили приблизно 3 млрд рублів. Таких бункерів у Прасковеєвці мало бути два, але від другого замовник відмовився після економічної кризи 2008 року.
Гірський інженер Віктор описав 16-поверховий президентський бункер: "На 14-15 рівні – верхній блок технічних приміщень. На 8-му – винотека. У самому низу, на першому поверсі, ще технічні приміщення – і стометровий тунель, який виходить на пляж. Основний VIP-вихід у пляжну зону – коли ми будували, там передбачався траволатор, як у Шереметьєво".
У розслідуванні фонду Навального йдеться, що з 8-го поверху підземного комплексу назовні прорубано вікно, з якого можна, не відриваючись від дегустації вин, насолоджуватися краєвидом. Віктор каже, що в його часи "там планували робити балкон – буквально лоджію, що нависає над морем". За його словами, "на рівні восьмого поверху там якраз западина в скелі, перегин такий, завдяки якому вона б не проглядалася ні з правого боку, ні з лівого, ні з узбережжя".
Робітники кажуть, що в оформленні маєтку, який детально описав як "палац Путіна" опозиціонер Олексій Навальний, немає золота, хоча є мармур "європейської якості". Також за словами деяких співрозмовників "Медузи", президент РФ зберігає у цій резиденції особисті подарунки.
Один із провідних інженерів будівництва розповів: "Йоржики за 90 тисяч – це така дрібниця. Велика частина витрат припадає на складні капітальні роботи: там же все на буронабивних палях! Що стіни, які утримують гірський масив вздовж доріг, що фундаменти парканів – а це дороге спорудження! У фільмі не вказано ще резервуарний парк, де зберігається вода – і прісна, і морська – спеціально для басейну. А внизу в Молокановій щілині є ще поля фільтрації – каналізацію ми ж не будемо в прірву скидати, так що там зроблені очисні споруди. Окремі похилі виробки з трубопроводами, які з'єднують ущелину з головним об'єктом".
Так звану "аквадискотеку", світломузичний фонтан, побудували фірми "Боронд" і "Аквастрой", які часто виконують замовлення для Управління справами президента.
Схожий фонтан звели неподалік від палацу, на території шато в селищі Дивноморське. Місцеві ту споруду називають "Дімина дача", а будували її в роки президентства Дмитра Медведєва.
Багато компаній, які брали участь у будівництві палацу, роками тримали на своїх сайтах звіти про престижний "урядовий контракт". "Медуза" нарахувала 8 фірм, які писали про роботу в Прасковеєвці.
На сайті "АБЛ-Інженеринг Груп" вказана загальна площа всіх будівель резиденції – 40 тисяч кв м. А підприємство "Управління будівництва № 30" навіть виклало фотографії ліфтових шахт і тунелів на об'єкті "Пансіонат" у Геленджику.
Видання також з'ясувало, що кар'єра одного з колишніх керівників резиденції Івана Сердитова щільно пов'язана з родиною президента. До того, як стати розпорядником у Прасковеєвці, Сердитов допомагав колишній дружині Путіна Людмилі: згідно з даними ЕГРЮЛ, з 2007 по 2008 рік молодий юрист очолював компанію ТОВ "Будметал", записану на Ольгу Цомаєву, рідну сестру колишньої першої леді.
Передісторія:
- 19 січня, на наступний день після затримання Олексія Навального в Росії, його "Фонд боротьби з корупцією" опублікував розслідування про палац нібито президента Володимира Путіна під Геленджиком і про його жінок.
- За даними ФБК, палац будували й утримують держкомпанії Роснефть і Транснефть, очолювані друзями Путіна. Офіційна площа палацу – 17 691 м.кв, а площа ділянки під палацовим комплексом – 68 га, але насправді територія нібито в 100 разів більша, а до неї ще прилягає 7000 га ФСБ. У вересні 2020 року комплекс було передано в оренду до 2068 року.
- Речник Путіна Дмитро Пєсков заявляв на це, що нічого нового в відео не представлено, що палацом у Геленджику Путін навіть не користується, а належить він підприємцям, чиї імена називати не можна.
- Сам Путін також запевнив, що палац у Геленджику йому ніколи не належав.
- Московське ТОВ "Аерокомплекс", яке постачає аеропортам наземне обладнання, випадково підтвердило інформацію з розслідування Навального. На сайті фірми згадано послуги для резиденцій президента РФ, зокрема "Прасковєєвка", а це найближче до палацу в Геленджику село, яке також згадується в розслідуванні Навального.