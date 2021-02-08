Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Військового, що підірвався в суботу на міні, прооперували, він у важкому стані

Понеділок, 8 лютого 2021, 14:55

Стан військовослужбовця, що підірвався на вибуховому пристрої в зоні проведення спеціальної операції на Донбасі 6 лютого залишається важким.

Джерело: Гендиректор Дніпропетровської Обласної Клінічної лікарні ім.. Мечникова Сергій Риженко у Facebook

Пряма мова Риженко: "В суботу, 6 лютого, о 22.00 до лікарні Мечникова доправлений поранений Ілля. Йому 25 років, родом з Нікополя.

Отримав поранення 06 лютого близько 17.00, обставини і місце поранення не уточнюються. Евакуйований бортом з мобільного госпіталя. Діагноз: Мінно-вибухова травма".

Деталі: Риженко розповів, що військовослужбовця прооперували, у нього численні осколкові поранення голови, шиї, обличчя, грудної та черевної стінки, кінцівок. Закрита травма грудної клітки. Забій легень. Проникаючі поранення, сторонні тіла лівого та правого ока.

Передісторія:

  • У суботу 6 лютого внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої поблизу Новомихайлівки в суботу загинули двоє військовослужбовців зі складу 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу – Назарій Поліщук та Олексій Подвезенний. Ще 1 військовослужбовець потрапив до лікарні.

Теми: ООСДонбас


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відео"Кримська дача" Путіна: паркан у 6 метрів, охоронна зона й закритий пляж

Поблизу Лаври прорвало трубу: більше 80 будинків у центрі Києва без тепла і води

Зеленський про вакцину з РФ: Хай своє населення спочатку вакцинують, а українці – не кролики

У 5 областях обмежать рух на дорогах через снігопади

У Латвії заборонили телеканал "Россия РТР" за мову ненависті щодо України

фотоРосія в Криму наростила військовий потенціал більш ніж удвічі: знімки з космосу

Усі новини...
ООС
У неділю окупанти чотири рази порушили перемир’я – ООС
Російсько-українська війна: за добу на Донбасі загинули двоє військових ЗСУ, поранено чотирьох
Бойовики вели вогонь із гранатометів та кулеметів – ООС
Останні новини
15:38
У Росії забрали право приймати Чемпіонат світу з боротьби через санкції
15:30
НАБУ втретє просить офіс Венедіктової віддати справу Татарова
15:29
Біткоїн оновив історичний максимум після купівлі Tesla криптовалюти на 1,5 млрд доларів
15:12
ФОТО ВІДЕОПоліція викрила колекторів, які шантажували боржників порнофотографіями
15:05
У Китаї населенню видадуть 1,5 мільйона доларів у криптовалюті в рамках експерименту
15:05
відеоЛавров на переговорах з Угорщиною звинуватив у крадіжці перекладачку Сійярто
15:00
В офісі Зеленського заявляють, що нового прем'єра поки не шукають
14:55
Військового, що підірвався в суботу на міні, прооперували, він у важкому стані
14:54
Кулеба подякував Латвії за заборону каналу "Россия РТР"
14:53
Офіс генпрокурора проситиме Зеленського продовжити відсторонення голови КС - ЗМІ
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!