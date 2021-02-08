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Військового, що підірвався в суботу на міні, прооперували, він у важкому стані

Понеділок, 8 лютого 2021, 13:55
Військового, що підірвався в суботу на міні, прооперували, він у важкому стані

Стан військовослужбовця, що підірвався на вибуховому пристрої в зоні проведення спеціальної операції на Донбасі 6 лютого залишається важким.

Джерело: Гендиректор Дніпропетровської Обласної Клінічної лікарні ім.. Мечникова Сергій Риженко у Facebook

Пряма мова Риженко: "В суботу, 6 лютого, о 22.00 до лікарні Мечникова доправлений поранений Ілля. Йому 25 років, родом з Нікополя.

Отримав поранення 06 лютого близько 17.00, обставини і місце поранення не уточнюються. Евакуйований бортом з мобільного госпіталя. Діагноз: Мінно-вибухова травма".

Деталі: Риженко розповів, що військовослужбовця прооперували, у нього численні осколкові поранення голови, шиї, обличчя, грудної та черевної стінки, кінцівок. Закрита травма грудної клітки. Забій легень. Проникаючі поранення, сторонні тіла лівого та правого ока.

Передісторія:

  • У суботу 6 лютого внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої поблизу Новомихайлівки в суботу загинули двоє військовослужбовців зі складу 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу – Назарій Поліщук та Олексій Подвезенний. Ще 1 військовослужбовець потрапив до лікарні.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООСДонбас
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