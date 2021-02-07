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Стали відомі імена загиблих військових, які підірвалися у суботу

Неділя, 7 лютого 2021, 15:19
Стали відомі імена загиблих військових, які підірвалися у суботу

Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої поблизу Новомихайлівки в суботу загинули двоє військовослужбовців зі складу 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу – Назарій Поліщук та Олексій Подвезенний.

Джерело: 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Дослівно: "Із сумом повідомляємо, що вчора, 6 лютого, в районі населеного пункту Новомихайлівка під час висування на взводний опорний пункт троє військовослужбовців зі складу 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

Від отриманих поранень двоє наших хлопців загинули. Це старший солдат Назарій Поліщук та солдат Олексій Подвезенний. Третій військовослужбовець знаходиться у лікарні".

Деталі: Бригада також опублікувала фото загиблих військових. 

 
 

Що передувало: У суботу в районі населеного пункту Мар’їнка троє українських військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, двоє з них загинули, за життя третього боряться лікарі. 

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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