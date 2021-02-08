Киянам обіцяють хуртовини і снігопади, просять залишити машини вдома

У вівторок у Києві очікуються значні снігопади, через що водіям не рекомендується виїжджати з дому на власному транспорті.

Джерело: Повідомлення Київради

Дослівно: "9 лютого, в Києві утримаються складні погодні умови: хуртовини, ожеледиця, вночі – значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності – жовтий).

Удень також триватиме незначний сніг, вітер південно-східний із переходом у північно-західний, температура вночі 7-9 морозу, вдень – 2-4° морозу".

Деталі: У Київраді закликали водіїв за можливості утриматися від поїздок на особистому транспорті, а також не паркувати автівки на узбіччях доріг, крайніх смугах, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Також в Київраді повідомили, що через негоду довелося приспустити головний прапор України, що розташований на київських схилах.

Як і попередні рази, повністю спускати прапор не будуть, його приспустять на 10 метрів.

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