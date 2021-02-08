Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Раді хочуть скасувати акредитацію в парламенті телеканалам Медведчука

Понеділок, 8 лютого 2021, 18:33

Народний депутат від "Європейської солідарності" Ірина Фріз ініціює ухвалення постанови Верховної Ради щодо призупинення акредитації у парламенті працівників телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZIK.

Джерело: Фріз у Facebook

Пряма мова Фріз: "У 2015 році я ініціювала постанову щодо заборони акредитації ЗМІ РФ в органах державної влади, яка була ухвалена Радою й набула чинності. Так ми убезпечили себе від прямих інформаційних операцій Кремля. Але лише частково, адже інформаційна війна має безліч механізмів для здійснення впливів. Україна вже сьомий рік воює з Росією, тисячі загиблих, мільйони переселенців, погіршення економічної та соціальної ситуації в Україні, все це викликано "руським міром" та бажанням РФ затягти нас в лапи "бункерного діда".

Після заборони ЗМІ країни-агресора, соціальних мереж, Кремль за останні два роки потужно активізував інші свої канали інформаційного впливу, використовуючи ЗМІ, які пов’язані з кумом Путіна.

Бажання проводити телемости з головним пропагандистським рупором "Россия 1", російські наративи під час ефірів, паплюження образу українських військових, та і, відверто, антиукраїнська риторика, вкотре підкреслює на кого працюють ЗМІ, проти яких введено нещодавно санкції.

З метою захисту національних інтересів, суверенітету і територіальної цілісності України ми ініціюємо проєкт постанови ВРУ про призупинення акредитації журналістів та технічних працівників засобів масової інформації при органах державної влади України щодо яких застосовано санкції указом президента №43/2021.

Дамо разом відсіч антидержавній діяльності "рупорів Кремля" на законодавчому рівні".

Читайте також: "Телевізійна скринька Пандори. Як Зеленський ввів санкції проти каналів Медведчука"

Передісторія:

  • 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума російського президента Володимира Путіна Віктора Медведчука "112 Україна", NewsOne, ZIK.
  • За даними ЗМІ, підставою для санкцій проти Козака та пов'язаних із ним юросіб стало розслідування спецслужб, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.
  • Медіахолдинг Медведчука "Новости" заявив про "політичну розправу над неугодними ЗМІ". Телеканали планують боротися за своє право бути в ефірі.

Українська правда
Теми: Верховна Радателебаченнясанкції


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Німеччина, Польща і Швеція оголосили дипломатів РФ персонами нон грата

Поза чергою можуть вакцинувати Зеленського, Шмигаля та інших "авторитетів" - МОЗ

відео"Кримська дача" Путіна: паркан у 6 метрів, охоронна зона й закритий пляж

Поблизу Лаври прорвало трубу: більше 80 будинків у центрі Києва без тепла і води

Зеленський про вакцину з РФ: Хай своє населення спочатку вакцинують, а українці – не кролики

У 5 областях обмежать рух на дорогах через снігопади

Усі новини...
Верховна Рада
Закон про компенсації за здорожчання електрики ухвалений з порушенням регламенту Ради — КШЕ
У Раді запропонували закрити вхід журналістам Медведчука, ОПЗЖ "пішла в бій"
Рада підтримала перехід на електронні трудові книжки
Останні новини
18:45
"Приватбанк" вирішив зробити закритим конкурс на нового голову правління – ЗМІ
18:33
У Раді хочуть скасувати акредитацію в парламенті телеканалам Медведчука
18:26
Німеччина надасть Україні 13 млн євро для подолання наслідків пандемії
18:15
На Донбасі російські бойовики двічі порушили режим тиші
18:02
Німеччина, Польща і Швеція оголосили дипломатів РФ персонами нон грата
17:58
За 6 років "теплими кредитами" скористалися 850 тисяч українських сімей
17:51
фото, відеоСадовий зізнався, що "сам винен" у снігопаді у Львові, і взявся за лопату
17:45
Україна вперше приєдналася до засідання комітету Продовольчої організації ООН
17:32
ОАСК відмовив Тупицькому в позові проти УДО
17:26
фотоБили залізним стільцем: двох поліцейських з Черкащини підозрюють у катуванні
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!