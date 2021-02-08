Народний депутат від "Європейської солідарності" Ірина Фріз ініціює ухвалення постанови Верховної Ради щодо призупинення акредитації у парламенті працівників телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZIK.

Джерело: Фріз у Facebook

Пряма мова Фріз: "У 2015 році я ініціювала постанову щодо заборони акредитації ЗМІ РФ в органах державної влади, яка була ухвалена Радою й набула чинності. Так ми убезпечили себе від прямих інформаційних операцій Кремля. Але лише частково, адже інформаційна війна має безліч механізмів для здійснення впливів. Україна вже сьомий рік воює з Росією, тисячі загиблих, мільйони переселенців, погіршення економічної та соціальної ситуації в Україні, все це викликано "руським міром" та бажанням РФ затягти нас в лапи "бункерного діда".

Після заборони ЗМІ країни-агресора, соціальних мереж, Кремль за останні два роки потужно активізував інші свої канали інформаційного впливу, використовуючи ЗМІ, які пов’язані з кумом Путіна.

Бажання проводити телемости з головним пропагандистським рупором "Россия 1", російські наративи під час ефірів, паплюження образу українських військових, та і, відверто, антиукраїнська риторика, вкотре підкреслює на кого працюють ЗМІ, проти яких введено нещодавно санкції.

З метою захисту національних інтересів, суверенітету і територіальної цілісності України ми ініціюємо проєкт постанови ВРУ про призупинення акредитації журналістів та технічних працівників засобів масової інформації при органах державної влади України щодо яких застосовано санкції указом президента №43/2021.

Дамо разом відсіч антидержавній діяльності "рупорів Кремля" на законодавчому рівні".

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