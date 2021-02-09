Президентський рейтинг: суперники Зеленського ще більше скоротили відрив

Володимир Зеленського продовжує очолювати президентський рейтинг, водночас відрив від його найближчих суперників скорочується.

Джерело: результати опитування Центру Разумкова, проведеного 29 січня – 3 лютого

Дослівно: "Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би Володимир Зеленський (23% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме)".

Деталі: Мають намір проголосувати за співголову фракції "ОПЗЖ" Юрія Бойка 20% опитаних, за лідера "Євросолідарності" Петра Порошенка – 18%.

Лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко готові підтримати 11%, Ігоря Смешка – 5%, Анатолія Гриценка – 3%, Володимира Гройсмана – 3%, Олега Ляшка – 3%, Дмитра Разумкова – 2%, Руслана Кошулинського – 2%, Олександра Вілкула – 1,5% та Віталія Кличка – 1%.

Дослідження тривало з 29 січня по 3 лютого. Методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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