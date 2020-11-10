Підтримка Зеленського на виборах дещо впала, а Порошенка – зросла

Якби президентські вибори відбулися найближчим часом, то найбільше голосів у першому турі отримав би Володимир Зеленський, у другому турі він змагався б з п’ятим президентом Петром Порошенком.

Джерело: результати опитування Центру Разумкова, проведеного з 30 жовтня по 5 листопада

Дослівно: "Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би Володимир Зеленський (31% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме)".

Деталі: За Петра Порошенка мають намір проголосувати 21%, за Юрія Бойка – 17%, за Юлію Тимошенко – 8%, за Ігоря Смешка – 6%, за Руслана Кошулинського – 3%, за Олега Ляшка – 2% і за Олександра Вілкула – 1%.

Варто відзначити, що, порівняно з липневим опитуванням, підтримка Зеленського трохи впала (з 37% у липні до 31% у листопаді), а підтримка Порошенка дещо зросла (з 15% у липні до 21% у листопаді).

Дослідження тривало з 30 жовтня по 5 листопада. Методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів було опитано 2020 осіб віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Опитування проводилося в рамках проекту "Партійна система України після 2019 року: ключові особливості та перспективи подальшого розвитку", що здійснюється Центром Разумкова спільно з Представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні.