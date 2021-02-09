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Науковці спрогнозували щоденний приріст хворих на COVID-19 в Україні

Вівторок, 9 лютого 2021, 15:35

Науковці інституту проблем математичних машин і систем НАН України опублікували дані про подальший приріст хворих на COVID-19 в Україні до 22 лютого – кількість нових випадків за день буде зменшуватися.

Джерело: дані Національної академії наук України

Дослівно: "Згідно з обчисленнями робочої групи, середня кількість нових випадків COVID-19 складе 3318 (Prophet) і 3588 (SEIR-U) протягом тижня 9 – 15 лютого та 3272 (SEIR-U) протягом тижня 16 – 22 лютого".

Деталі: Для України науковці НАНУ прогнозують такі числові показники:

  • Середня кількість нових інфекцій за день на 15.02.21: (2962-4078) при середньому значенні 3588.
  • Середня кількість нових летальних випадків за день на 15.02.21: (92-150) при середньому значенні 122.
  • Середня кількість нових інфекцій за день на 22.02.21: (1980-4719) при середньому значенні 3272.
  • Середня кількість нових летальних випадків за день на 22.02.21: (82-139) при середньому значенні 113.

Зокрема, регіонами з найбільшою очікуваною кількістю інфікованих коронавірусом є Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька області та місто Київ.

 

Повідомляється, що найскладніша ситуація в Івано-Фраківській області, адже 11% всіх виявлень в України припадають на цю область, тому динаміка на Франківщині почала суттєво впливати на динаміку всієї країни.

 

У НАНУ вважають, що подальший розвиток динаміки в Україні буде залежати від динаміки в західних регіонах.

Відзначається, що показники поширення епідемії в Україні за останні 2 тижні продовжили знижуватися.

Так, середня кількість нових виявлень знизилась до 3644 на день. Також продовжує зменшуватися кількість летальних випадків.

 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 

  • Міністр охорони здоров'я Максим Степанов порівняв перші тижні грудня і лютого: з 89-ти до 25 тисяч хворих.

Українська правда
Теми: Covid-2019коронавірусУкраїна


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