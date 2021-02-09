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Із 89-ти до 25 тисяч хворих: Степанов порівняв перші тижні грудня і лютого

Вівторок, 9 лютого 2021, 08:55
Із 89-ти до 25 тисяч хворих: Степанов порівняв перші тижні грудня і лютого
"Українська правда"

За останні два місяці, внаслідок "локдауну вихідного дня" у листопаді й посиленого карантину у січні, захворюваність на COVID-19 в Україні знизилася більш як у три рази.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 9 лютого 

Пряма мова: "На минулому тижні було виявлено 25 500 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Це менше, ніж було позаминулого тижня, коли було 27 157 випадків. 

Також на минулому тижні було зроблено 144 248 тестувань методом ПЛР – майже така ж кількість, яка була позаминулого тижня. В той же час, у нас зростає кількість тестувань експрес-тестами. Швидкими тестами на антиген було зроблено 52 222 дослідження. Це майже на 20 тисяч більше, ніж було позаминулого тижня…

Ми бачимо стабілізацію ситуації навіть якщо порівняти місяць до місяця. Наприклад, у перший тиждень грудня ми мали 89 тисяч нових хворих на COVID-19. Ви можете порівняти: 89 тисяч у перший тиждень грудня і 25 тисяч у перший тиждень лютого. Це наша спільна проміжна перемога у боротьбі з COVID-19: майже втричі зменшилася захворюваність. 

Так само змінюється ситуація і щодо людей, які госпіталізовані. Якщо на перший тиждень грудня у нас більше 28 тисяч громадян перебували в лікарнях, то на вчорашній день у нас було 17 911 осіб, які перебувають у лікарнях.

Ми знаходимося на 34 місці серед європейських країн (за статистикою випадків коронавірусної хвороби – ред.), в нас кількість смертей на мільйон населення у три рази менше, ніж у Великій Британії, і в 2 рази менше, ніж у Франції".

Деталі: Степанов запевнив, що країна повністю забезпечена і тест-системами на ПЛР, і швидкими тестами. 

Експрес-тестів МОЗ закупив близько 6 мільйонів з розрахунку, що має робитися не менше мільйона тестувань на місяць. 

ПЛР-тестувань Україна може робити вже 75 тисяч на добу, наголосив голова МОЗ.

У країні діють 2 373 пунктів тестування. 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Олена Рощенко, УП, уточнено лід

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Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяСтепановМОЗ
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