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Негода в Києві: для витягування авто із заметів задіяли БТРи

Вівторок, 9 лютого 2021, 14:51

Поліція у Києві вивела на дороги бронетранспортери, щоб діставати автомобілі, які потрапили у снігові замети.

Джерело: поліція Києва

Дослівно: "Правоохоронці виїжджають на місця подій, де допомагають водіям витягати транспортні засоби із снігових заметів та відбуксирувати їх на рівну ділянку дороги.

Окрім цього, поліцейські допомагають розчищати сніг на території навчальних закладів столиці. Для рятувальних заходів задіяні  бронетранспортери, автомобілі та трактор".

 

Що цьому передувало: У найближчі дні циклони Tristan і Ulf принесуть у більшість областей України сніг та мокрий сніг, на Закарпатті та у південній половині країни – сніг з дощем.

Сніг знову випав по всій Україні. У Львові в неділю ввечері через снігопади скасували низку авіарейсів.

Українська правда

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Теми: погодаКиїв
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