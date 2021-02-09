"Не злочинці": Шкарлет прокоментував Новинського і Портнова в академії Ківалова

Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив: немає причин, щоб нардеп "Опоблоку" Вадим Новинський та колишній заступник голови адміністрації президента Віктора Януковича - Андрій Портнов – не входили в наглядову раду Одеської юридичної академії.

Джерело: Шкарлет під час Всеукраїнського форуму "Україна 30"

Пряма мова Шкарлета: "Кожен заклад вищої освіти має автономію, і за поданням виключно закладу вищої освіти формується наказ на формування наглядової ради. Скажіть, це є прізвище Портнова, Новинського, ще когось – вони є посуджені, злочинці, чи вони не мають права? Вони мають якісь речі такі... заборонені законом бути в наглядовій раді?

Одеська юракадемія як самостійний автономний заклад вищої освіти подала документи стосовно затвердження будь-кого. Якщо це злочинець, якщо він певним чином не може перебувати в складі наглядової ради, тоді міністерство, звісно, його не погодить".

Передісторія: