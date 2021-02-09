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"Не злочинці": Шкарлет прокоментував Новинського і Портнова в академії Ківалова

Вівторок, 9 лютого 2021, 15:22
Не злочинці: Шкарлет прокоментував Новинського і Портнова в академії Ківалова

Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив: немає причин, щоб нардеп "Опоблоку" Вадим Новинський та колишній заступник голови адміністрації президента Віктора Януковича - Андрій Портнов – не входили в наглядову раду Одеської юридичної академії.

Джерело: Шкарлет під час Всеукраїнського форуму "Україна 30"

Пряма мова Шкарлета: "Кожен заклад вищої освіти має автономію, і за поданням виключно закладу вищої освіти формується наказ на формування наглядової ради. Скажіть, це є прізвище Портнова, Новинського, ще когось – вони є посуджені, злочинці, чи вони не мають права? Вони мають якісь речі такі... заборонені законом бути в наглядовій раді?

Одеська юракадемія як самостійний автономний заклад вищої освіти подала документи стосовно затвердження будь-кого. Якщо це злочинець, якщо він певним чином не може перебувати в складі наглядової ради, тоді міністерство, звісно, його не погодить".

Передісторія:

  • Національний університет "Одеська юридична академія" - один із провідних закладів вищої юридичної освіти України. Його президентом є Сергій Ківалов, колишній регіонал, у 2004 році був головою Центральної виборчої комісії.
  • У січні 2021 року стало відомо, що до складу наглядової ради університету увійшли Вадим Новинський та Андрій Портнов.

Ольга Кириленко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: НовинськийПортновШкарлет
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