У МОН підтвердили, що Портнов та Новинський увійшли до наглядової ради академії Ківалова
До складу наглядової ради Національного університету "Одеська юридична академія" увійшов Андрій Портнов, який був заступником голови адміністрації президента Віктора Януковича.
Джерело: Liga.Life з посиланням на МОН, наказ №31 Міністерства освіта і науки від 11 січня 2021 року
Деталі: Окрім Портнова до складу ради увійшли нардеп Вадим Новинський та колишній президент Леонід Кучма.
В міністерстві нагадали, що керівництво університетів саме формує склад наглядової ради, згідно з частиною першою статті 37 Закону України "Про вищу освіту".
Дослівно: "У січні 2021 року Національний університет "Одеська юридична академія" звернувся до Міністерства освіти і науки України з листом, яким вніс пропозицію щодо персонального складу Наглядової ради Національного університету "Одеська юридична академія".
Довідково: Національний університет "Одеська юридична академія" - один із провідних закладів вищої юридичної освіти України.
Його президентом є Сергій Ківалов, колишній регіонал, у 2004 році був головою Центральної виборчої комісії.