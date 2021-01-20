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У МОН підтвердили, що Портнов та Новинський увійшли до наглядової ради академії Ківалова

Середа, 20 січня 2021, 22:08

До складу наглядової ради Національного університету "Одеська юридична академія" увійшов Андрій Портнов, який був заступником голови адміністрації президента Віктора Януковича.

Джерело: Liga.Life з посиланням на МОН, наказ №31 Міністерства освіта і науки від 11 січня 2021 року

Деталі: Окрім Портнова до складу ради увійшли нардеп Вадим Новинський та колишній президент Леонід Кучма.

В міністерстві нагадали, що керівництво університетів саме формує склад наглядової ради, згідно з частиною першою статті 37 Закону України "Про вищу освіту".

Дослівно: "У січні 2021 року Національний університет "Одеська юридична академія" звернувся до Міністерства освіти і науки України з листом, яким вніс пропозицію щодо персонального складу Наглядової ради Національного університету "Одеська юридична академія".

 
Facebook: Андрій Кулібаба

Довідково: Національний університет "Одеська юридична академія" - один із провідних закладів вищої юридичної освіти України.

Його президентом є Сергій Ківалов, колишній регіонал, у 2004 році був головою Центральної виборчої комісії.

Теми: ПортновКучмаНовинськийОдесаМіносвіти


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