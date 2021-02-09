Крим висихає: в Алушті подаватимуть воду за графіком

Алушта в окупованому Криму переходить на подачу води за графіком, це вже другий курорт на півострові, де вживають таких заходів.

Джерело: так званий мер міста Галина Огнєва в Facebook

Пряма мова: "Алушта перейде на графік подачі води! Шановні алуштинці, прошу вас економити воду! Набирати ємності, а потім їх зливати – це не економія! Після введення графіка, якщо не буде економії, доведеться скорочувати час подачі води!".

Деталі: За словами Огнєвої, на сьогоднішній день обсяг Ізобільницького водосховища 2млн 800 куб.м, тоді як повний обсяг 12 млн. 690 куб.м.

При цьому добовий притік і витрати води в середньому становить 20 000 кубометрів – тобто, запас води не зростає.

17, 18, 19 лютого тестуватимуть подачу води за графіком, а повністю перейти на воду по годинах планують з 25 лютого.

За словами Огневої, вода в кранах буде з 5:00 до 10:00 і з 17:00 до 22:00.

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