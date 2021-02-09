Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Крим висихає: в Алушті подаватимуть воду за графіком

Вівторок, 9 лютого 2021, 16:16
Фото forpostsevastopol

Алушта в окупованому Криму переходить на подачу води за графіком, це вже другий курорт на півострові, де вживають таких заходів.

Джерело: так званий мер міста Галина Огнєва в Facebook

Пряма мова: "Алушта перейде на графік подачі води! Шановні алуштинці, прошу вас економити воду! Набирати ємності, а потім їх зливати – це не економія! Після введення графіка, якщо не буде економії, доведеться скорочувати час подачі води!".

Деталі: За словами Огнєвої, на сьогоднішній день обсяг Ізобільницького водосховища 2млн 800 куб.м, тоді як повний обсяг 12 млн. 690 куб.м.

При цьому добовий притік і витрати води в середньому становить 20 000 кубометрів – тобто, запас води не зростає.

17, 18, 19 лютого тестуватимуть подачу води за графіком, а повністю перейти на воду по годинах планують з 25 лютого.

За словами Огневої, вода в кранах буде з 5:00 до 10:00 і з 17:00 до 22:00.

Читайте також: Що відбувається з окупованим Кримом без дніпровської води. 13 фактів

Нагадаємо: 

  • За прогнозом експерта Національної академії аграрних наук Михайла Яцюка, у 2021 році водосховища захопленого Росією Криму не отримають додаткового живлення завдяки опадам, як на це сподіваються окупанти.
  • За даними екологів, на окупованому підострові майже вичерпались запаси питної води. При цьому дефіцит води виник через водні потреби російських військових баз та промислових об'єктів.

Теми: Кримводаокупація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

НАБУ закрило справу про Порошенка, Байдена, Обаму і 100 млрд доларів - адвокати

В СБУ відреагували на відео Нескоромного: Маніпулятивна заява

Президентський рейтинг: суперники Зеленського ще більше скоротили відрив

На Донбасі двоє цивільних проривались до бойовиків, в результаті стрілянини один загинув

Латвія заборонила 16 російських телеканалів

таблицяУкраїнці найбільше довіряють Разумкову, після нього – Зеленський: опитування

Усі новини...
Крим
Росіяни напланували більше 60 заходів, щоб в анексованому Криму було більше води
"Кримська дача" Путіна: паркан у 6 метрів, охоронна зона й закритий пляж
У Криму три водосховища наближаються до "мертвого обсягу"
Останні новини
17:32
Кандидат у спецбатальйон Нацгвардії приховав російське громадянство – контррозвідка
17:25
Кабмін пом'якшив карантин для масових заходів
17:23
Майже 30 газзбутів знизили січневий тариф до граничної ціни
17:13
МОЗ готує новий "світлофор зон" для карантину
17:10
Гривня ослабла на закритті міжбанку
17:02
фото, відео"Паломніца" Марченко про чистилище "Миротворця": Господь з нами
16:50
Судилище на журналістками в Білорусі: у звільненні на поруки відмовлено
16:49
Боррель готовий запропонувати нові санкції проти РФ після провального візиту в Москву
16:48
Імунолог уточнив, як відбуватиметься перший етап вакцинації від COVID-19 в Україні
16:45
Комітет рекомендував до другого читання законопроєкт щодо земельної децентралізації
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!