Кабмін пом'якшив карантин для масових заходів

Кабмін дозволив проводити освітні та професійні заходи, але за умови дотримання дистанції.

Джерело: постанова уряду від 6 лютого

Деталі: Кабмін вніс зміни до постанови №1236 від 9 грудня щодо встановлення карантину в Україні.

Відтак дозволяється приймати відвідувачів у закладах культури та проводити публічні наукові, освітні та професійні заходи – за наповненості до 50% місць (розміщення з вільним місцем поруч, спереду та позаду) у залі або з розрахунку одна людина на 5 кв м.

Раніше було заборонено проведення у розважальних закладах та закладах харчування святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій. Також було заборонено приймати відвідувачів у музеях та на виставках у галереях, якщо в залах присутні більше 1 особи на 10 кв м.

Крім того, заборонялося проводити масові культурні заходи (зокрема, концерти), спортивні, соціальні, рекламні та інші заходи, якщо в них бере участь понад 20 осіб та недотримана дистанція у 1,5 метри між учасниками.

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