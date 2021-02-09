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До квітня-травня карантин не посилюватимуть – Степанов

Вівторок, 9 лютого 2021, 01:23
До квітня-травня карантин не посилюватимуть – Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що запроваджувати жорсткіші карантинні обмеження до "квітня-травня" не має потреби.

Джерело: Степанов в етері програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає Укрінформ

Пряма мова: "Згідно з нашою стратегією ми не думаємо, що нам потрібно буде вводити більш жорсткі заходи, ніж ті, що є зараз, до, скажімо так, квітня-травня цього року..

Ми отримуємо той результат, який хотіли від цих стримувальних факторів, які несуть ці карантинні заходи".

За словами міністра, у порівнянні з квітнем 2020 року медична система стала більш потужною.

Довідка: На даний момент по всій Україні забороняється, зокрема:

  • Відвідування закладів освіти групами понад 20 осіб, крім закладів дошкільної,  загальної, середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти. Це більше стосується закладів вищої освіти: лекцій, семінарів. 
  • Відвідування закладів освіти у разі, коли на самоізоляції перебуває понад 50% учнів та персоналу закладу освіти. 
  • Проведення у закладах освіти масових заходів – вистав, свят, концертів за участю дітей більше, ніж однієї групи/класу та з присутністю відвідувачів. 
  • Проведення у розважальних закладах та закладах харчування святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій. 
  • Приймання відвідувачів у музеях та на виставках у галереях, якщо в залах присутні більше 1 особи на 10 кв м.
  • Проведення масових культурних заходів (зокрема, концертів), спортивних, соціальних, рекламних та інших заходів, якщо в них бере участь понад 20 осіб та недотримана дистанція у 1,5 метри між учасниками. Винятки: офіційні та професійні спортивні заходи без глядачів, іспити для нотаріату, заходи для забезпечення роботи органів влади.
  • Робота кінотеатрів та закладів культури з наповненістю понад 50% місць у залі. 
  • Перевезення у пасажирському транспорті більше пасажирів, ніж є сидячих місць. 
  • Робота дискотек і нічних клубів. 
     

Що передувало: Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 4 лютого заявив, що карантин в Україні продовжать до 30 квітня, і скоріш за все, це - не кінцевий термін.

Нагадаємо: У березні-квітні 2020 року в Україні діяв локдаун, влітку діяв адаптивний карантин по зонах, у листопаді влада запроваджувала "карантин вихідного дня" на три вікенди (з 14 до 30 листопада), а в січні 2021 року – посилений карантин на 17 днів (із 8 до 24 січня включно). За даними МОЗу, останні два заходи дозволили збити "хвилю" поширення COVID-19.

Знати більшеCOVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинкоронавірусCovid-2019СтепановМОЗ
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