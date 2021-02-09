МОЗ готує новий "світлофор зон" для карантину
Міністерство охорони здоров'я готує новий розподіл зон епідеміологічної небезпеки в Україні.
Джерело: "Укрінформ", який цитує головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка з пресконференції у межах форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді"
Пряма мова: "Наразі ми запропонуємо уряду новий світлофор зон епідеміологічної небезпеки, які будуть існувати в Україні вже в середині лютого, може, наприкінці лютого.
Вони будуть поділені знову ж таки на декілька зон, три або чотири. І вони будуть показувати чіткі маячки, де ситуація дестабілізується, і де потрібно вживати відразу додаткових заходів".
Деталі: За словами Ляшка, нові рівні епіднебезпеки будуть стосуватися не карантинних обмежень, а "будуть звітувати і показувати органам місцевого самоврядування, бізнесу або іншим суб'єктам про те, що є ризик подальшого розвитку епідемії в конкретному регіоні".
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Передісторія:
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 4 лютого заявив, що карантин в Україні продовжать до 30 квітня, і скоріш за все, це - не кінцевий термін. Він зауважив, що умови карантину можуть змінюватися, зокрема може відбуватися пом'якшення та перехід до адаптивної форми карантину.
- Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що запроваджувати жорсткіші карантинні обмеження до "квітня-травня" не має потреби.