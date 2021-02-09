Україна хоче отримати ПДЧ разом із Грузією – Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна хотіла б отримати План дій щодо членства в НАТО разом із Грузією.

Джерело: Шмигаль на пресконференції після переговорів з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Шмигаля: "На сьогодні, звісно, нашою короткостроковою стратегією є отримання Плану дій щодо членства. Ми хочемо не відставати далеко від Грузії і, в ідеалі, отримати разом із Грузією ПДЧ, і активно над цим працюємо. Вважаю, що наша зустріч є досить позитивним і важливим символічним сигналом і також дає нам хороший заряд, хорошу надію.

Ми ухвалили цілу низку законопроєктів, ми продовжуємо реформувати наші Збройні сили, ми продовжуємо перехід на стандарти НАТО, ми проводимо спільні навчання, ми беремо участь разом з НАТО в спільних міжнародних операціях, і в нас справді дуже багато є напрацювань, які дають нам надію на швидке виконання нашого домашнього завдання.

Як казав пан генеральний секретар, досягнення стандартів НАТО в секторі безпеки та оборони України й буде тією передумовою, коли ми отримаємо можливість стати повноправним членом".

Передісторія: В одному з інтерв'ю президент Володимир Зеленський сказав, що у нього до президента США Джо Байдена є "дуже просте питання" – "пане президенте, чому Україна досі не в НАТО?".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відповів, що Україні потрібно сконцентруватись на реформах, які наблизять її до членства в Альянсі.