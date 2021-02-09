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Україна хоче отримати ПДЧ разом із Грузією – Шмигаль

Вівторок, 9 лютого 2021, 18:11
Україна хоче отримати ПДЧ разом із Грузією – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує, що Україна зможе отримати план дій щодо членства у НАТО одночасно з Грузією. 

Про це він заявив після зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у вівторок в Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди". 

"Нашою короткостроковою стратегією є отримання ПДЧ. Ми хочемо не відставати від Грузії і в ідеалі отримати ПДЧ разом з Грузією", - заявив прем’єр-міністр України. 

Він наголосив, що зустріч у штаб-квартирі НАТО є "хорошим сигналом", який дає нам "хорошу надію".

Шмигаль підкреслив, що членство у НАТО є важливим пріоритетом України і нагадав, що намір приєднатись до Альянсу прописаний у Конституції. 

"Ми абсолютно готові, і ми робимо наше домашнє завдання. Ми продовжуємо реформувати наші Збройні сили, продовжуємо перехід на стандарти НАТО, проводимо спільні навчання…У нас є багато напрацювань, які дають надію на швидке виконання домашнього завдання. Досягнення стандартів НАТО у секторі безпеки і оборони України  і буде тою передумовою, яка дозволить нам стати повноправним членом НАТО", - зазначив прем’єр-міністр.

Передісторія: В одному з інтерв'ю президент Володимир Зеленський сказав, що у нього до президента США Джо Байдена є "дуже просте питання" – "пане президенте, чому Україна досі не в НАТО?".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відповів, що Україні потрібно сконцентруватись на реформах, які наблизять її до членства в Альянсі. 

"Українська правда" в Threads

Теми: НАТОШмигаль
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