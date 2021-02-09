Довибори в Раду: На окрузі зі Звіробій зареєструвався ексвласник "Буковеля" Шевченко

Центральна виборча комісія зареєструвала екс-директора туристичного комплексу "Буковель" Олександра Шевченка кандидатом в народні депутати на 87 виборчому окрузі.

Джерело: повідомлення ЦВК

Деталі: Шевченко висувається від партії "За майбутнє".

За інформацією ЦВК раніше зареєстрували двох кандидатів в народні депутати України: Вікторію Шилову – в ОВО № 50 (Донецька область) та Михайла Ноняка – в ОВО № 87 (Івано-Франківська область).

У політику Шевченко прийшов із бізнесу. З 2004 по липень 2014 року був директором гірськолижного курорту "Буковель". Двічі обирався у парламент.

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