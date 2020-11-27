Довибори в Раду на 87 окрузі призначили на кінець березня

До Центральної виборчої комісії надійшла ухвала Верховної Ради про дострокове припинення повноважень народного депутата від "Слуги народу" Зіновія Андрійовича обраного в одномандатному виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області.

Джерело: відділ взаємодії із ЗМІ секретаріату ЦВК

Деталі: Комісія призначила проміжні вибори народного депутата у цьому окрузі на неділю, 28 березня 2021 року.

У ЦВК наголосили, що виборчий процес цих проміжних виборів починається за 60 днів до дня виборів, а саме 27 січня 2021 року.

Нагадаємо: Андрійович написав заяву про складання депутатського мандата у зв'язку з обранням його на посаду міського голови міста Надвірна на Івано-Франківщині.