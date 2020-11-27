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Довибори в Раду на 87 окрузі призначили на кінець березня

П'ятниця, 27 листопада 2020, 21:28
Довибори в Раду на 87 окрузі призначили на кінець березня

До Центральної виборчої комісії надійшла ухвала Верховної Ради про дострокове припинення повноважень народного депутата від "Слуги народу" Зіновія Андрійовича обраного в одномандатному виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області.

Джерело: відділ взаємодії із ЗМІ секретаріату ЦВК

Деталі: Комісія призначила проміжні вибори народного депутата у цьому окрузі на неділю, 28 березня 2021 року.

У ЦВК наголосили, що виборчий процес цих проміжних виборів починається за 60 днів до дня виборів, а саме  27 січня 2021 року.

Нагадаємо: Андрійович написав заяву про складання депутатського мандата у зв'язку з обранням його на посаду міського голови міста Надвірна на Івано-Франківщині.

Українська правда

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Теми: ЦВКвибориІвано-Франківська область
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