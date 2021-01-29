"ЄС" офіційно висунула Марусю Звіробій кандидатом у нардепи

Партія "Європейська солідарність" під час свого з’їзду висунула військову та волонтера Олену Біленьку, відому як Маруся Звіробій, кандидаткою на довиборах в Раду у 87 окрузі.

Джерело: Telegram-канал Петра Порошенка

Дослівно: "З’їзд партії "Європейської Солідарності" офіційно висуває кандидатом у Наддвірнянському районі Івано-Франківської області справжнього героя – Марусю Звіробій".

Деталі: Також він звернувся до партій "Голос", "Батьківщина" і "Свобода", щоб ті підтримали її кандидатуру.

Передісторія: