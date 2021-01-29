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ЄС офіційно висунула Марусю Звіробій кандидатом у нардепи

П'ятниця, 29 січня 2021, 16:43

Партія "Європейська солідарність" під час свого з’їзду висунула військову та волонтера Олену Біленьку, відому як Маруся Звіробій, кандидаткою на довиборах в Раду у 87 окрузі.

Джерело: Telegram-канал Петра Порошенка

Дослівно: "З’їзд партії "Європейської Солідарності" офіційно висуває кандидатом у Наддвірнянському районі Івано-Франківської області справжнього героя – Марусю Звіробій".

Деталі: Також він звернувся до партій "Голос", "Батьківщина" і "Свобода", щоб ті  підтримали її кандидатуру.

Передісторія:

  • 10 грудня військова та волонтер Олена Біленька, відома як Маруся Звіробій, приєдналася до партії "Європейська солідарність" та братиме участь на довиборах в Раду у 87 окрузі.
  • Довибори в одномандатному виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області відбудуться 28 березня 2021 року.
  • Колишній нардеп "Слуги народу" від цього округу склав мандат, оскільки його обрали на посаду міського голови міста Надвірна на Івано-Франківщині.

Теми: ЄСМаруся Звіробій


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