У неділю на Донбасі загинув боєць ОС, зранку гаряче біля Павлополя 

За добу 28 лютого в районі проведення операції Об'єднаних сил бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню, загинув боєць ОС, а до 7 ранку 1 березня зафіксовано одне порушення "тиші".

Джерело: командування Операції Об'єднаних сил

Дослівно: "Основною метою дій ЗФ ОРДЛО залишалось провокування ЗСУ на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню. У кількох випадках противник обстрілював наші позиції (в неділю – ред.) одночасно із запитом на тишу начебто через обстріл з боку ЗСУ".

Деталі: Протягом минулої доби, у неділю 28 лютого,неподалік населеного пункту Пищевик російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь зі 120 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї. Внаслідок обстрілів противника загинув один український воїн.

У районі населених пунктів Широкине й Водяне, що на Приазов’ї окупанти вели вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На цьому ж напрямку було зафіксовано проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування, який вчасно було подавлено засобами РЕБ.

Також поблизу Верхньоторецька окупанти здійснили кілька пострілів із автоматичних станкових гранатометів.

У відповідь на обстріли противника, українські воїни відкривали вогонь у відповідь.

За всіма фактами зафіксованих порушень УС СЦКК вживались заходи реагування в межах координаційного механізму через СММ ОБСЄ.

Станом на 7 ранку 1 березня було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік Павлопол проросійські бойовики вели прицільний вогонь із автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів.

На такі дії противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Цьому передувало: Штаб ООС в останній день лютого заявив, що минулого тижня на Донбасі стало більше ворожих обстрілів, вони змінилися від провокативних до прицільних, а в ОРДЛО побільшало спроб дискредитації сил ООС.