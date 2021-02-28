Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Тиждень на Донбасі: загострення і спроби дискредитації

Неділя, 28 лютого 2021, 18:10
Тиждень на Донбасі: загострення і спроби дискредитації

Минулого тижня на Донбасі спостерігалося збільшення кількості ворожих обстрілів, зміна їх від провокативних до прицільних, а також спроби дискредитації сил ООС у підконтрольних ОРДЛО ЗМІ.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "Загалом, протягом минулого тижня спостерігається як збільшення кількості обстрілів зі сторони збройних формувань Російської Федерації, так і зміна їх особливості – від провокативних до прицільних.

Особливо інтенсивні обстріли підрозділів ЗСУ та цивільної інфраструктури були зафіксовані в районах населених пунктів Піски, Світлодарськ та Водяне. Загалом за тиждень було зафіксовано 66 обстрілів".

"Також були випадки обстрілів російськими найманцями населених пунктів на непідконтрольній уряду України території та одночасному запиту на запровадження режиму "Тиша". Одразу, за допомогою підконтрольних ЗМІ, ці обстріли висвітлювали, як з боку ЗСУ.

Здійснюючи обстріл околиць населеного пункту Оленівка, що на непідконтрольній уряду України території, за допомогою фото та відеорепортажів, підконтрольні РФ ЗМІ, продукували фейк про застосування озброєння зразку НАТО, а саме міномету калібром 60 мм і, як висновок, про постачання США летального озброєння Україні".

Деталі: Повідомляється також, що протягом тижня збройні формування РФ застосовували протипіхотні міни ПОМ-2, дистанційно заміновуючи населені пункти. Через таку міну, зокрема, помер місцевий мешканець Хутору Вільний.

Крім того, цього тижня продовжувалося перешкоджання роботі патрулям СММ ОБСЄ з боку формувань ОРДЛО.

Дослівно: "Аналізуючи вищевикладене, стає зрозуміло, що так звана влада ОРДЛО докладає максимум зусиль задля дискредитації України та її Збройних Сил як перед міжнародною спільнотою так і перед населенням ОРДЛО".

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
Зеленський звільнив командувача об’єднаних сил
Об’єднані сили показали, як збивали російські гелікоптери у суботу
На Донбасі ЗСУ знищили понад 20 одиниць техніки і 30 окупантів
Останні новини
17:29
У Росії хочуть націоналізувати активи, які раніше належали Global Spirits Черняка - РосЗМІ
17:19
Південна Корея передала Україні 10 хорватських машин для розмінування
17:18
Книги чи гаджети: вчені дослідили, який формат читання краще сприймають діти
17:17
ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"
17:11
Новий уряд Польщі ліквідує комісію з розслідування Смоленської трагедії
17:09
відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові
16:56
В Афганістані жінок, які стали жертвами насилля, відправляють до в’язниці – ООН
16:55
"Укрзалізниця" збудувала перший адаптований під євроколію зерновоз
16:36
Туреччина розраховує нормалізувати відносини з Вірменією завдяки перемовинам Баку і Єревана
16:34
В Музеї Ханенків відкрили виставку українського проєкту Архітектурної бієнале 2023
Усі новини...
Реклама: