Тиждень на Донбасі: загострення і спроби дискредитації

Минулого тижня на Донбасі спостерігалося збільшення кількості ворожих обстрілів, зміна їх від провокативних до прицільних, а також спроби дискредитації сил ООС у підконтрольних ОРДЛО ЗМІ.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "Загалом, протягом минулого тижня спостерігається як збільшення кількості обстрілів зі сторони збройних формувань Російської Федерації, так і зміна їх особливості – від провокативних до прицільних.

Особливо інтенсивні обстріли підрозділів ЗСУ та цивільної інфраструктури були зафіксовані в районах населених пунктів Піски, Світлодарськ та Водяне. Загалом за тиждень було зафіксовано 66 обстрілів".

"Також були випадки обстрілів російськими найманцями населених пунктів на непідконтрольній уряду України території та одночасному запиту на запровадження режиму "Тиша". Одразу, за допомогою підконтрольних ЗМІ, ці обстріли висвітлювали, як з боку ЗСУ.

Здійснюючи обстріл околиць населеного пункту Оленівка, що на непідконтрольній уряду України території, за допомогою фото та відеорепортажів, підконтрольні РФ ЗМІ, продукували фейк про застосування озброєння зразку НАТО, а саме міномету калібром 60 мм і, як висновок, про постачання США летального озброєння Україні".

Деталі: Повідомляється також, що протягом тижня збройні формування РФ застосовували протипіхотні міни ПОМ-2, дистанційно заміновуючи населені пункти. Через таку міну, зокрема, помер місцевий мешканець Хутору Вільний.

Крім того, цього тижня продовжувалося перешкоджання роботі патрулям СММ ОБСЄ з боку формувань ОРДЛО.

Дослівно: "Аналізуючи вищевикладене, стає зрозуміло, що так звана влада ОРДЛО докладає максимум зусиль задля дискредитації України та її Збройних Сил як перед міжнародною спільнотою так і перед населенням ОРДЛО".