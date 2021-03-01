Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Каскадна вакцинація": в Україні проти COVID щепили вже більше 3 тисяч людей

Понеділок, 1 березня 2021, 09:31

В Україні з 24-го до 28 лютого проти COVID-19 провакциновано понад 3 тисячі людей, у Міністерстві охорони здоров'я очікують, що найближчим часом вакцинація пришвидшиться. 

Джерело: заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер на брифінгу 1 березня

Пряма мова Кучера: "Кампанія з вакцинації продовжується, за останній час в Україні вже провакциновано понад 3 тисячі людей.

Згідно з планами Міністерства охорони здоров’я, вакцинація відбувається каскадним способом, тож у найближчій перспективі слід очікувати, що кількість провакцинованих суттєво почне збільшуватися. 

Це нормальний процес, зараз він тільки запущений – і там є свої процедури, як це має відбуватися". 

Деталі: Кучер також сказав, що МОЗ робить усе, щоб вакцинація проти коронавірусу в Україні відбувалася максимально швидко і якісно. 

Він вкотре запевнив, що щеплення українцям роблять лише безпечними вакцинами, які рекомендувала ВООЗ.

Вакцинація є добровільною та безоплатною для представників із груп ризику, з яких почалася кампанія імунізації населення.

Передісторія: 

  • 24 лютого в Україні почалася вакцинація проти COVID-19. Черкаський лікар-реаніматолог Євген Горенко став першим українцем, який отримав щеплення проти коронавірусу SARS CoV 2.
  • За перші два дні вакцинаційної кампанії щеплення проти коронавірусної хвороби COVID-19 зробили 1 338 особам у різних регіонах України. 
  • Вакцинація буде відбуватися в 4 етапи.

Знати більше: Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні

COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: вакцинаціяМОЗкоронавірусCovid-2019


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Каскадна вакцинація": в Україні проти COVID щепили вже більше 3 тисяч людей

Боррель розповів подробиці закритих переговорів із Лавровим у Москві

У неділю на Донбасі загинув боєць ОС, зранку гаряче біля Павлополя 

Від COVID в Україні померли вже 26 тисяч осіб, у неділю – 68

Луценко вестиме політичне шоу на каналі Порошенка

"Динамо" збільшує відрив від "Шахтаря", вигравши у Львові

Усі новини...
вакцинація
У Британії 20 млн людей отримали першу дозу вакцини від коронавірусу
До кінця року всі охочі отримають вакцину проти Covid – Шмигаль
Прем’єр Угорщини щепився від коронавірусу китайською вакциною
Останні новини
10:38
Зеленський анонсував "суд у смартфоні"
10:25
За 2020 рік кількість боргів за комуналку зросла на 50% – Опендатабот
10:09
Співробітників посольства України в Польщі затримали за спробу вивезти валюту, золото і цигарки
09:59
Російський суд заявив, що у справі Навального ЄСПЛ їм не указ
09:46
З 1 березня пенсії зростуть на 11% для 8 мільйонів українців – Шмигаль
09:31
"Каскадна вакцинація": в Україні проти COVID щепили вже більше 3 тисяч людей
09:29
НБУ встановив курс гривні на перший день березня
09:01
Боррель розповів подробиці закритих переговорів із Лавровим у Москві
08:58
Українці з 1 березня можуть подорожувати до Грузії
08:40
У неділю на Донбасі загинув боєць ОС, зранку гаряче біля Павлополя 
Усі новини...