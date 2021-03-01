"Каскадна вакцинація": в Україні проти COVID щепили вже більше 3 тисяч людей

В Україні з 24-го до 28 лютого проти COVID-19 провакциновано понад 3 тисячі людей, у Міністерстві охорони здоров'я очікують, що найближчим часом вакцинація пришвидшиться.

Джерело: заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер на брифінгу 1 березня

Пряма мова Кучера: "Кампанія з вакцинації продовжується, за останній час в Україні вже провакциновано понад 3 тисячі людей.

Згідно з планами Міністерства охорони здоров’я, вакцинація відбувається каскадним способом, тож у найближчій перспективі слід очікувати, що кількість провакцинованих суттєво почне збільшуватися.

Це нормальний процес, зараз він тільки запущений – і там є свої процедури, як це має відбуватися".

Деталі: Кучер також сказав, що МОЗ робить усе, щоб вакцинація проти коронавірусу в Україні відбувалася максимально швидко і якісно.

Він вкотре запевнив, що щеплення українцям роблять лише безпечними вакцинами, які рекомендувала ВООЗ.

Вакцинація є добровільною та безоплатною для представників із груп ризику, з яких почалася кампанія імунізації населення.

Передісторія:

24 лютого в Україні почалася вакцинація проти COVID-19. Черкаський лікар-реаніматолог Євген Горенко став першим українцем, який отримав щеплення проти коронавірусу SARS CoV 2.

За перші два дні вакцинаційної кампанії щеплення проти коронавірусної хвороби COVID-19 зробили 1 338 особам у різних регіонах України.

Вакцинація буде відбуватися в 4 етапи.

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