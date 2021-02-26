Чоловіків вдвічі більше, ніж жінок: підсумок другого дня вакцинації проти COVID

За перші два дні вакцинаційної кампанії щеплення проти коронавірусної хвороби COVID-19 зробили 1 338 особам у різних регіонах України, більшість із них чоловіки.

Джерело: заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу у МОЗ 26 лютого

Пряма мова: "За добу 25 лютого в Україні зробили 1179 щеплень проти коронавірусної хвороби. Чоловіків за минулу добу щеплено більше, ніж жінок: 792 проти 387. Але я думаю, що найближчим часом пропорція буде 50% на 50% а то й більше. Будемо дивитися і спостерігати за динамікою.

Найбільше щеплень за минулу добу зробили у Черкаській і Тернопільській областях, а також у місті Києві – у всіх трьох регіонах зроблено по 90 щеплень за добу.

Від початку кампанії, за середу і четвер, вакцинували 1 338 осіб. І, знову ж таки, найбільше зроблено в Черкаській області – 170, яка одна з найперших почала кампанію імунопрофілактики проти COVID".

Деталі: Ляшко також повідомив, що станом на 25 лютого надійшли перші 7 повідомлень про "несприятливі події після імунізації", але "вони всі несерйозні". Один випадок у Чернігівській області і 6 повідомлень із Черкаської.

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