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Кремль відреагував на слова Байдена про український Крим та анексію

Понеділок, 1 березня 2021, 11:18
Кремль відреагував на слова Байдена про український Крим та анексію

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відреагував на слова президента США Джо Байдена про те, що США ніколи не визнають анексію Криму, і заявив, що "анексії не було", а було "законне возз'єднання".

Джерело: російське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Розумієте, анексію Криму дійсно неможливо визнати. Ніхто про анексію Криму не говорить. Тому що її не було, анексії Криму. Було возз'єднання Криму з Росією, причому досить в суворій відповідності з усіма нормами міжнародного права...

Тут був абсолютно чіткий і бездоганний набір юридичних дій зроблений. Тому ніякої анексії не було, і не треба її визнавати. Треба просто визнати факт возз'єднання Криму з Росією і факт того, що Крим вже досить давно, слава богу, знаходиться в статусі одного з регіонів Російської Федерації".

Що було раніше: 26 лютого президент США Джо Байден заявив, що його країна ніколи не визнає анексію українського півострова Крим Росією і США разом з Україною протистоятимуть агресивним діям РФ.

Знати більше: Як окупували Крим: новини, які ми (майже) не помітили в лютому 2014-го

Нагадаємо:

  • 23 серпня Україна має намір провести перший саміт Кримської платформи щодо деокупації Криму.
  • В грудні 2020 року Україна представила концепцію Кримської платформи Європейському Союзу під час обговорення наслідків незаконної анексії Криму.
  • Росія незаконно окупувала частину України - Кримський півострів - в 2014 році. При цьому країна, керована президентом Володимиром Путіним, не визнає незаконність своїх дій, заявляючи про "відновлення історичної справедливості". РФ також використовує всілякі приводи для переслідування тих, хто засуджує її політику, навіть якщо це громадяни інших країн, включно з Україною, проти якої вона вже 7 років здійснює гібридну військову агресію.

"Українська правда" в Threads

Теми: КримБайденСШАанексіяРосія
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