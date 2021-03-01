Кремль відреагував на слова Байдена про український Крим та анексію

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відреагував на слова президента США Джо Байдена про те, що США ніколи не визнають анексію Криму, і заявив, що "анексії не було", а було "законне возз'єднання".

Джерело: російське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Розумієте, анексію Криму дійсно неможливо визнати. Ніхто про анексію Криму не говорить. Тому що її не було, анексії Криму. Було возз'єднання Криму з Росією, причому досить в суворій відповідності з усіма нормами міжнародного права...

Тут був абсолютно чіткий і бездоганний набір юридичних дій зроблений. Тому ніякої анексії не було, і не треба її визнавати. Треба просто визнати факт возз'єднання Криму з Росією і факт того, що Крим вже досить давно, слава богу, знаходиться в статусі одного з регіонів Російської Федерації".

Що було раніше: 26 лютого президент США Джо Байден заявив, що його країна ніколи не визнає анексію українського півострова Крим Росією і США разом з Україною протистоятимуть агресивним діям РФ.

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