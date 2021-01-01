«Це моє особисте пекло»Як окупували Крим: новини, які ми (майже) не помітили в лютому 2014-го

Розв’язка цієї історії попереду. Вона не буде легкою і швидкою. Але, впевнені, вона буде щасливою.

Проєкт "Жива стрічка" ─ спроба колективного літопису, який має експозицію, зав’язку, розвиток дії, кульмінацію, але поки що немає розв’язки.

А поки цього не сталося, найкращий спосіб прожити травму ─ повернутися до точки, з якої все починалося.

Крим ─ одна з наших точок болю, впоратися з якою допоможе лише відновлення справедливості.

Нарешті, це вся Україна, яка зазнала удару по своїй ідентичності ─ не лише територіальній. Простіше за все це уявити у вигляді абетки, з якої зненацька зникли літери к, р, и, м. Лише чотири літери з 33. Але разом з ними втрачається займенник "ми", мабуть, найголовніший для кожного суспільства.

З кожним роком говорити і писати про Крим все важче. Це не фантомні болі після ампутації гангренозної кінцівки. Це долі сотень тисяч переселенців, вимушених покинути Крим. Це покоління дітей, які ніколи не були в батьківських домівках.

Всі ці історії чекають на свою "Чорну книгу" ─ збірку свідчень того, що відбувається під час російської окупації півострову.

Сьогодні ми згадуємо лише кілька днів 2014-го. Хоча насправді кожен день тієї весни народжував історії про людські цінності і ціну вибору. Про героїзм і силу духу. Про людей-флюгерів і цинічну брехню. Про нездатність держави захистити своїх громадян, в тому числі від їхніх власних фобій. Про те, як легко зробити людину частиною натовпу і маніпулювати нею.

Проте вранці 27 лютого 2014 року ми прокинулися в новій матриці ─ спотвореній реальності, де нам доведеться жити роками.

Після трьох місяців Революції Гідності, розстрілів на Інститутській , зміни влади в Києві, щоденного прощання з загиблими під "Пливе кача" на Майдані і суцільного хаосу в країні новини з півострова наприкінці лютого 2014-го здавалися настільки сюрреалістичними, що свідомість відмовлялася сприймати їх.

"Зателефонували 20 хвилин назад. Повідомили, що будівлі Верховної Ради Криму і Ради міністрів Криму захоплені озброєними людьми в уніформі без розпізнавальних знаків... Вимоги ними поки не виставлені", ─ вранці 27 лютого 2014 року написав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці в соцмережі. Це перше повідомлення про початок російської окупації Криму .

События в Крыму мы отсчитываем с 23 февраля, когда на площади Нахимова собрали большой митинг. Как рассказывали мне мои знакомые из Севастополя, туда согнали переодетых черноморских срочников для массовки. Запустили сценарий избрания народного мэра. В это время в Киеве каждый день убивали людей, и всем точно было не до Севастополя.

Я и многие мои друзья в Крыму тебя понимают, дорогой Киев. Но я хочу, чтобы тебя поняли еще сотни тысяч моих испуганных соседей.

Придется принять, что в Крыму много русских. Придется принять, что тут население не очень понимает, что происходит на самом деле. Придется принять, что народ напуган до того, что за каждым углом мерещится враг. Придется принять и как-то с этим считаться. Успокаивать, объяснять, раскладывать по полочкам. И делать это все на понятном большинству крымчан языке. Много-много раз.

Телевизор, который говорит на понятном крымчанам языке, он врага прямо называет. Враг ─ это ты, дорогой Киев. Вот так, чтоб ты знал и не удивлялся. И тебе придется трудно, очень трудно...

Только "бендеровцы" на праздник не пришли. Очевидно, просто не знали, что есть настолько далекий пгт Ленино, что там даже памятник уцелел и его на металлолом еще не унесли. Я не знаю, чем там дело сейчас закончилось. Может, люди и разошлись уже. А может, морды друг другу бьют. Народ же, если долго врага не видит, начинает друг в друге врагов подозревать...

Начни спрашивать ─ какие права были ущемлены в поселке Ленино кроме общечеловеческих, которых вся Украина лишилась? Никто не вспомнит. Но зачем думать? Делать надо! И вот, сегодня к памятнику сбегаются все жители Ленино и давай защищать бетонного Ленина. Казаки прискакали флагами махать. Мужчины прибежали детей от "бендеровцев" защищать.

Вчера какой-то придурок облил памятник чем-то. Краской, что ли... Ну, облил и облил. Задержали, составили акт за мелкое хулиганство. Парень божился, что ни к каким группировкам не принадлежал. Замять и забыть? Памятник цел? Цел. Но люди же новости смотрят. А там русским языком говорят ─ фашисты идут в Крым. Идут ваши памятники сносить, ваших детей насильно украинизировать, ваши права русскоязычные ущемлять.

А вот крымский поселок Ленино сегодня вспоминает фашистскую оккупацию и тех, кто ей помогал. И попутно защищает свой памятник Ленину. Потому что это не просто памятник, потому что пгт называется "Ленино". В честь села памятник!

Я только что вернулась из села Золотое Поле. Это деревня в Крыму ─ разоренная за годы независимости всеми, кому не лень. Когда-то это было богатое село, основанное переселенцами с западной Украины. Сейчас, дорогой Киев, остатки этих переселенцев боятся и слово ляпнуть по-украински. Потому что назовут фашистом и неизвестно что сделают. Сидят дома, боятся за своих уже подросших детей.

Зато на языке, который понимают в Крыму все, говорят вещи, от которых у тебя, дорогой Киев, уши трубочкой свернутся...

А теперь я расскажу, дорогой Киев, что происходит в Крыму, который не говорит по-украински. Не только не говорит, но еще и не особо понимает. Да, да, за двадцать лет независимости можно было бы выучить государственный язык. Но этого, увы, не случилось...

Дорогой Киев, ты разбираешь баррикады. И веришь в обновленную Украину. И совершенно не понимаешь, как можно не хотеть идти в светлое будущее. И удивляешься этим странным крымчанам, которые "собрались отделяться".

Сказала бы… Если бы не люди в Севастополе и Крыму, которые хотят быть с Украиной. Их много. И только ради них не хочется, чтобы ваши делишки увенчались успехом...

Я бы с удовольствием пожелала вам, чтоб у вас все получилось. Чтоб вы присоединились к России. Чтобы посмотреть, как вы потом завоете, получив наконец-то самое главное ─ государственный русский язык и лишившись такого ничтожного ─ возможности дальше развиваться…

Мы отстояли! Что вы там отстояли? Легко отстаивать, когда вам сейчас никто сопротивления не окажет. Пока Украина пытается теперь разрулиться, когда наступили самые тяжелые времена, чтобы строить свою страну, просто воткнули нож в спину. Так как поняли, что на вас сейчас никто не обратит внимания. Вы были против войны и за мир, но вот не воспользоваться ее результатами вы не смогли отказаться. Потрясающая гражданская позиция. Шакалья.

Так вот. Вы не герои. Вы шакалы. Вы ни разу не вышли отстаивать свое желание присоединиться к России по-настоящему. Не организовали референдум. Вы только сидели и канючили, взывая к Путину. Вы подождали, пока другие люди расчистили вам дорогу. Плюя им в спину все 3 месяца. Подождали, пока другие положили свое здоровье и жизни в Киеве и других городах Украины. Вам ведь не хотелось в крови мараться. Зато вы искренне от души радовались смертям и поздравляли убийц с хорошо проделанной работой. Вас не тронули слезы и боль людей. А когда у нас получилось, вы быстро побежали на готовенькое, подбирать "под ногами валяющуюся власть".

Прочитала посты восставших в Севастополе. Про то, какие герои, как боретесь за свою позицию, как Севастополь невозможно победить. Город-герой такой герой…

На каком основании и с какой целью сегодня в Ялте на территории санатория "Ялта" находятся две машины с российскими военными? Санаторий не является военным объектом, и уж точно не база ЧФ Севастополя. Данный санаторий находится в ведении Министра обороны Российской Федерации. Однако вооруженные военные другого государства находятся в 50 метрах от Крымского гуманитарного университета и школы № 12. Почему вдруг ялтинские школьники, студенты и учителя стали входить в сферу "российских интересов"? Каким образом Минобороны РФ гарантировало безопасность ялтинцев?

Сергій Мокрушин

Журналіст Зашел за хлебом в магазин, два алкаря рассказывали, что под «верхушкой» (Верховною Радою ─ УП) лично строили баррикады и приносили шины. Я переспросил. Повторили.

Під стінами Верховної Ради АРК Фото: Станіслав Юрченко, "Радіо Свобода"

11:37 Під Радою АРК мітингують кримські татари і сепаратисти: стались сутички Фото: Станіслав Юрченко, "Радіо Свобода" Під Верховною Радою Криму зібрались два мітинги: кримських татар та учасників місцевого Євромайдану, які підтримують цілісність України, та проросійських сил і прихильників приєднання Криму до Росії. Джерело: Громадське телебачення; телеканал ATR; Радіо Свобода Деталі: З обох боків стоїть по кілька тисяч людей, яких розділяє кордон міліції. На мітингу кримські татари массово скандують "Україна!", "Слава Україні! – Героям слава!", "Банду геть!". Оновленння ─ 14:30. Під ВР Криму стались незначні сутички між учасниками мітингів кримських татар і прихильників від'єднання Криму. Оновлення ─ 16:21. Учасники антисепаратистського мітингу вибили бокові двері, зайшли на перший поверх Ради Криму і вимагали покликати "сепаратистів і Володимира Константинова". Правоохоронці у будівлі не перешкоджали протестувальникам. Заспокоювати їх вийшов лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, який переконав мітингарів покинути парламент. Чому це важливо: Кримські татари стануть однією з основних сил опору російській агресії в Криму. Російська влада почне переслідувати представників корінного народу півострова. За рік після подій 26 лютого окупанти відкриють кримінальні справи через нібито "масові заворушення". Обвинувачення висунуть 8 кримським татарам. Семеро з них отримують умовні терміни покарання. Ахтема Чийгоза як нібито "організатора заворушень" засудять до 8 років колонії, але пізніше звільнять. У 2016 році так званий "Верховний суд Криму" визнає екстремістським та заборонить Меджліс кримськотатарського народу. Його очільнику Чубарову, а також лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву заборонять в’їзд у Росію. Події 26 лютого будуть розслідувати й українські правоохоронці. Так, станом на 2021 рік Держбюро розслідувань та прокуратура АРК і Севастополя ведуть справу щодо дій міліції. Силовики, на думку слідства, не скоригували свої сили, що мали охороняти громадський порядок, не провели операцію "Хвиля", не організували переслідування учасників масових заворушень. Це призвело до сутичок і перешкоджання мітингам на підтримку цілісності України. У справі підозрюваними є троє експрацівників органів внутрішніх справ: Дмитро Коржов, Ігор Момотенко та Валерій Грицай. Їм інкримінують неналежне виконання службових обов’язків. Наразі вони в розшуку. Крім того, українська прокуратура Криму веде справи стосовно підконтрольних окупантам суддів і силовиків, які переслідували проукраїнських активістів через події 26 лютого.

Таміла Ташева

співзасновниця та координаторка "Крым SOS" Арсен Аваков, Олександр Турчинов, ви що, зовсім прифігіли? Якщо терміново не будуть прийняті рішення про відсторонення керівництва ВР Криму ─ буде все дуже погано. З боку Севастополя їдуть «казачки». На площі перед Радою тисячі кримських татар! Скільки можна робити вигляд, що в Криму нічого не відбувається?! Якщо буде кровопролиття в Криму, це буде лише ваша провина і всіх тих, хто займається дерибаном місць в уряді, а не врегулюванням ситуації.

Олександра Дворецька

правозахисниця Говорила со своим знакомым, который стал дружинником ─ возглавил одну из славных сотен одного крымского города. Их сегодня собирали в Симферополе, давали указы завтра привезти к зданию ВР Крыма не менее 100 человек из города, выделили им на это средства, так что завтра в Симферополе будет огромное количество людей под ВР, типа "сознательных крымчан". Он говорит, что с ними сегодня говорили российские представители, которые ночью прилетели в Крым, представители "Русского Единства" и "Русского Блока", говорят, что Могилев и Константинов за них ─ и завтра в 14.00 будет решаться судьба Крыма. Что они уже на ВР повесили флаг России и завтра будет принято решение о присоединении к России… Возможно, ребят так мобилизируют просто для того, чтоб они уверенно выступили против крымчан ─ не только крымских татар, но и тех, кто также требует системных изменений, как и миллионы людей по всей стране, а может, это имеет основания.

13:36 Севастопольські антимайданівці хочуть і далі платити "Беркуту" У Севастополі противники Майдану та їхній лідер Олексій Чалий заявляють, що не підкоряються наказу про ліквідацію спецпідрозділу "Беркут". Джерело: Севастопольська газета Деталі: Чалий заявив, що севастопольський "Беркут" залишається у складі міської міліції і буде отримувати зарплату. Також Чалий каже, що відвідувачів із Києва будуть пропускати до Севастополя лише "за погодженням з виконкомом". Що було раніше: Напередодні прихильники приєднання Криму до Росії на стихійному мітингу проголосили бізнесмена Чалого "народним мером". Вночі за його розпорядженням на в'їздах до Севастополя встановили блокпости, де перевіряють документи у водіїв і пасажирів. На постах стоять, в тому числі, співробітники ДАІ. Чому це важливо: Близько двох тисяч українських правоохоронців зрадять державній присязі під час вторгнення до Криму. Так, наприклад, Генпрокуратура нарахує 144 зрадники у своїх лавах, СБУ – 1391. Тодішній керівник СБУ Валентин Наливайченко розповідатиме у суді щодо Віктора Януковича, що лише п'ята частина службовців лишилась вірною Україні. Згодом очільниками правоохоронних та силових відомств у Криму окупанти призначать своїх ставленників. У 2021 році місцевим "МВС", управлінням ФСБ, прокуратурою та "Слідчим комітетом" керуватимуть вихідці з Росії.

Сергій Вікарчук

підприємець Завтра їду до Ялти на туристичну виставку. Війна війною, а працювати та готуватися до курортного сезону 2014 року треба вже зараз. З собою взяв український прапор, а вишиванку дружина ще вишиває.

Сергій Мокрушин

Журналіст Со стороны руссоедов есть провокаторы, подбивающие толпу скандировать "Россия". Тут же организаторы в мегафоны объявляют, что это провокация.

Олександра Дворецька

правозахисниця Друзья-крымчане! Будьте осторожны. Приехали 5 автобусов из Севастополя с казаками и фанатами (они тоже за Россию?). Сейчас казаки пьют на Набережной водку. Агрессивно настроены. Хотят идти громить всех под ВР АРК. Надеюсь, у властей Крыма хватит воли сделать публичное заявление. А потом ─ потом мирно уйти, дав людям выбрать свое будущее в Автономной Республике Крым, которая является частью независимой Украины.

Учасники мітингу під Верховною Радою Криму 26 лютого 2014 року Фото оприлюднене Олександрою Дворецькою у Facebook

Рефат Чубаров і Сергій Аксьонов створюють коридор у натовпі, щоб вивести з нього постраждалих у сутичках, 26 лютого 2014 року Фото: Арвідас Шеметас

Сергій Аксьонов на мітингу 26 лютого 2014 року під будівлею ВР Криму Фото: Арвідас Шеметас

Ольга Ковітіді

в лютому 2014-го депутат Верховної Ради АРК, після окупації Криму стала членкинею Ради федерації РФ Мы, парламентарии Крыма, должны услышать голос крымчан. Мы сегодня за единство – за единство автономии в составе Украины. Мы сегодня за то, чтобы в Крыму был мир. За то, чтобы никто не мог ввести свои войска.

14:39 Голова ВР Криму заперечує підготовку референдуму Голова Верховної Ради Криму Володимир Константинов заявив, що в кримському парламенті не розглядають питання про вихід автономії зі складу України. Джерело: прес-центр Верховної Ради АРК. Пряма мова: "Це провокація з метою дискредитувати Верховну Раду автономії, позбавити її легітимності… Кримчани! Земляки! Крим – наш спільний дім! Мир вдома – в наших руках! Не піддавайтеся на провокації! У нинішній ситуації зберігайте спокій і виваженість у своїх вчинках". Чому це важливо: Спершу Константинов кілька разів запевняв, що про відокремлення Криму від України не йдеться. Але він швидко змінить свою риторику, коли очевидна перевага буде на боці російської армії. Окупація принесе Константинову особисту вигоду. Він не лише збереже посаду, а й врятує свій бізнес від боргів перед українцями та державним бюджетом.

Заїр Акадиров (Баккал)

Журналіст, блогер Ничего подобного в Симферополе за все время проживания в Крыму (более 20 лет) я не видел. Стенка на стенку (русские против крымских татар). Россия против Украины. Эй, Киев, хватит делить портфели, обрати внимание на Крым, пока не поздно!

Мітинг під ВР АРК, 26 лютого 2014 року Фото: Валерій Рябцев

Осман Пашаєв

тележурналіст В 15:00 заседание ВС Крыма. Повестка дня: "О ситуации в Украине". Что они примут под этим размытым вопросом, никто не знает. Пророссийские силы сегодня спонтанно собрали под парламентом полторы тысячи человек, а на завтра собирают всех в Симферополе ─ от Ялты до Феодосии ─ опять под стены парламента и 10 тысяч будет минимум. Крымские татары собираются на 11:00. Стоять между ними фактически некому. Менты перепуганы. Моим соотечественникам по уму лучше бы никого не выводить под ВР Крыма, но это решение принял Меджлис ─ коллегиальный орган и их тоже понять можно: "когда Родину отдают другому, в стороне мы стоять не будем". Инфу о том, что в ялтинской гостинице пророссийские чеченцы уже есть, чтобы под видом татар устроить пару "исламских заварушек", передают вменяемые журналисты. Инфу про 10 тысяч спецназа России уже никто особо не отрицает. Вот как-то так.

Учасники мітингу під ВР АРК з російськими прапорами, 26 лютого 2014 року Фото: Станіслав Юрченко, "Радіо Свобода"

15:28 Путін раптово "перевіряє" боєготовність російської армії біля кордонів України Президент Росії Володимир Путін наказав здійснити раптову комплексну перевірку боєготовності військ на заході і півночі РФ. Джерело: міністр оборони РФ Сергій Шойгу Пряма мова: "Усі танки будуть стріляти, уся авіація вилетить на бойове застосування. В ході перевірки на одному з полігонів буде відпрацьована масова висадка повітряного десанту з вертольотів… Перевірка за великим рахунком ніяк не пов'язана з подіями на Україні". Деталі: Війська раптово підняли за тривогою. Перевірку запланували на 26 лютого – 3 березня в два етапи. До неї залучені понад 150 тисяч військовослужбовців різних видів і родів військ. Що було раніше: Напередодні кораблі російського Чорноморського флоту привезли до Севастополя 11 тисяч десантників. Крім того, на військовому аеродромі у Сімферопольському районі приземлились кілька літаків із військовослужбовцями РФ. Чому це важливо: Російська влада буде заперечувати своє вторгнення в Крим, поки не візьме півострів під контроль. А згодом шукатиме різноманітні пояснення і виправдання своїм діями, не визнаючи це окупацією. Від початку 2014 року Росія нарощуватиме свою військову присутність в Криму. За угодою щодо Чорноморського флоту, на півострові могли розміщуватись до 25 тисяч військових РФ. Москва мала щорічно повідомляти Київ про плани стосовно чисельності. До захоплення Криму російських військових там було 12,5 тисяч. Вже в перші дні агресії РНБО повідомляла про несанкціоноване українською владою збільшення присутності на 6 тисяч військових. Ще протягом кількох тижнів, за словами тодішнього очільника Міноборони України Ігоря Тенюха, цифра зросте до 22 тисяч. А 2019 року, за даними українського МЗС, становитиме вже близько 31,5 тисячі.

Алім Алієв

правозахисник, співзасновник громадських організацій "Крым SOS" та "Кримський Дім" Приєднання Криму до Росії було б можливим до 1989 року, коли кримські татари ще не повернулися на Батьківщину. Зараз де-факто кримські татари виступають в Криму форпостом української унітарної держави, вже особливо не розраховуючи на підтримку центральної влади в Києві. Сьогоднішні події у Сімферополі це чітко ілюструють: жодної реакції від українського парламенту, МВС, СБУ, але кримські татари самотужки домоглися скасування сесії та змусили спікера Константинова спростувати свої слова щодо референдуму відносно статусу Криму. А ще кримські татари не три, а п’ять разів скандують "Слава Україні!".

Кримські татари на мітингу під ВР АРК, 26 лютого 2014 року Фото: Кримські новини

Zajkamtv

кримська блогерка Некоторые СМИ преподносят ситуацию так, будто "Русское Единство" тут ─ это все русские Крыма, и они все за отделение, а против только татары и сторонники майдана, и именно две этих группировки противостоят сейчас под парламентом. Это не так, есть много русских, которые не сторонники майдана, но и не сторонники отделения Крыма, и об этой группе русские СМИ молчат. Ну и, в общем, всё уже закончилось ─ глава ВР заявил, что в крымском парламенте не ставят вопрос про выход Крыма из состава Украины, часть митингующих расходится, что будут делать сепаратисты? Думаю, тоже разойдутся. Дальше вопрос стоит уже в Севастополе, но это не наше дело, пусть севастопольцы решают. Хотя некоторые считают, что Севаст и нас может втянуть в войну, если будет отделяться, но наша власть на данный момент решение приняла четкое.

Жінки на акції в парку Шевченка в Сімферополі Фото: Facebook Євромайдан-Крим

18:50 Біля Верховної Ради Криму загинуло двоє людей Труп чоловіка без ознак тілесних ушкоджень виявили біля Верховної Ради Криму. Джерело: депутат Мустафа Джемілєв Дослівно МОЗ: "За попередньою інформацією медиків, причиною смерті став гострий серцевий напад". Оновлення ─ 22:47. За інформацією Джемілєва, під час мітингів загинуло двоє людей. Окрім чоловіка, одна жінка померла в тисняві натовпу. Загалом близько 30 людей звернулись за медичною допомогою. 6 постраждалих були госпіталізовані. Стан трьох з них оцінюється медиками як тяжкий, трьох ─ середнього ступеню тяжкості. Чому це важливо: Українська прокуратура АРК і Севастополя розслідуватиме справу про вбивство через необережність, нанесення тілесних ушкоджень і перешкоджання мітингам на підтримку цілісності України. У ході слідства буде встановлено, що о 16:35 лікарі повідомили про поранення Валентини Корнєвої, о 18:05 – Ігоря Постного. Вони отримали різні ушкодження, як то пошкодження черевної порожнини і грудної клітки, черепно-мозкова травма, переломи ребер, церебральна кома, мозкова кома травматичний шок. Обидва померли через ці травми. Окупаційна влада посмертно нагородить загиблих медалями "За защиту Республики Крым". Ці смерті стали одним із приводів для кримінального переслідування з боку окупантів. Рік потому на кримськотатарському телеканалі ATR проведуть обшуки, що заблокують роботу медіа. Такі дії силовики мотивуватимуть тим, що журналісти нібито мають матеріали щодо загибелі двох людей 26 лютого.

Наджиє Фемі

журналістка, блогерка Почему до сих пор нет реакции "новой" власти? По-моему, не только у Константинова нет понимания серьезности ситуации… Крым не нужен Украине? Турчинов, алло!