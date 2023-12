«Це моє особисте пекло»Як окупували Крим: новини, які ми (майже) не помітили в лютому 2014-го

У 2014 році "російська весна" закінчилася на півострові раніше календарної. В Криму стрімко розцвіли не лише абрикоси, вишня і айва, а й "духовні скрепи руського світу".

В квітні замість першої хвилі "зелених чоловічків" з'являються інвестори середньої ланки від Краснодара до Тагіла. Вони поспішають освоювати півострів, що "повернувся в рідну гавань".

Кримські чиновники встигли масово "перевзутися" і присягнути новим господарям.

Колишніх українських військових в Криму, що перейшли на бік Росії, як неблагонадійних, переводять служити подалі від сонячного півострова – від Дагестана до Камчатки.

Росія починає активну фазу операції прикриття "кримської весни" на сході України – "донбаську весну". Кримські новини поступово витісняються іншими – гарячішими.

Тим часом десятки тисяч кримчан з позасезонною алергією на "кримську весну", серед яких більшість героїв нашої живої стрічки, виїжджають з окупованої частини України на вільну. Надовго, але віримо, що не назавжди.

Бо поки ми живі, нічого не вирішено остаточно.

Якщо у вас є особисті історії, пов'язані з подіями в Криму навесні 2014-го, поділіться ними в коментарях.

